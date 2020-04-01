Белоруссия не увидит российской нефти – поставщики сняли заявки

01.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Поставки нефти из России в Белоруссию, восстановление которых ожидалось с 1 апреля, снова откладываются.

Об этом сообщает российское деловое издание «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным газеты, нефтекомпании, изначально подавшие заявки на экспорт по трубе в этом направлении 2 миллиона тонн в месяц, постепенно снизили их вдвое, но не оплатили транспортировку даже этих объемов.

«На рынке это объясняют разногласиями Минска и Москвы по распределению квот между российскими продавцами сырья, среди которых приоритет Белоруссия отдает действующему поставщику — компаниям группы «Сафмар», – отмечается в статье.

Российские нефтекомпании подали на апрель заявки на прокачку в Белоруссию по системе трубопроводов «Транснефти» 633 тыс. тонн на Мозырьский НПЗ и 375 тыс. тонн на Новополоцкий НПЗ. Об этом сообщил

Советник главы «Транснефти Игорь Демин пояснил, что «ни один из возможных грузоотправителей не представил документы для оформления маршрутных поручений», в связи с чем необходимые для белорусских НПЗ объемы нефти пока не будут сниматься из запланированных месячным графиком отгрузок в портах.

Издание пишет, что изначально заявки на прокачку в Белоруссию на следующий месяц от восьми российских нефтекомпаний достигали двух миллионов тонн, но постепенно производители отказывались от них, поскольку контракты с «Белнефтехимом» до сих пор не подписаны. Сейчас идут споры ведутся относительно объемов от каждого из поставщиков.

«В частности, Минск настаивает на том, чтобы приоритетным экспортером из России в Белоруссию оставались компании группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, которые в первом квартале были единственными продавцами российской нефти в республику (поставки составляли 300–400 тыс. тонн в месяц). Но с этим не согласны другие продавцы, основной из которых — «Роснефть». Они требуют, чтобы поставки велись исходя из принципа равного доступа к трубе, то есть рассчитывались бы пропорционально общей добыче компаний», – отмечает газета.