Белоруссия не встанет на путь Украины – политолог

18.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Руководство Белоруссии планомерно превращало государство в антироссийское в течение последних 15 лет, заигрывало с националистами и противниками РФ.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил политолог Юрий Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бондаренко, в результате Белоруссия повторяет украинский сценарий разрыва отношений с РФ.

«Все это продолжалось последние 15 лет. 15 лет Лукашенко воспитывал антироссийские настроения. Началось все 08.08.08. Как мы помним, он так и не признал Южную Осетию и Абхазию, так не признал и Крым, ручкался со всеми президентами Украины, в основном с Порошенко, как уничтожены были все русскоязычные надписи, все показатели географические – в метро объявления на белорусском языке, уже аэропорт или английский, или китайский.

Переписывается история очень активно. Даже Великая Отечественная война для Белорусии, страны партизан, это «не наша война», по словам Лукашенко. «Не наша война» Первая мировая, «не наша война» 2012 года. Это не «наша война», это русско-французская, а мы не причем. Дошло до того, что Великое княжество литовское объявляется белорусским государством. Ну все мы это видели на примере Украины», – заявил Бондаренко.

Тем не менее, по словам эксперта, полностью повторить аналог украинского госпереворота в Белоруссии не удастся потому, что там подавляющее большинство населения являтся сторонниками России.

«Ситуация нынешняя не имеет ничего общего с украинской ситуацией. Тут совершенно другое. Многие наши политологи и люди думают, что все пойдет по украинскому варианту. Нет, в Белоруссии нет антироссийских настроений, по крайней мере, массовых. До сих пор националистическая прослойка очень узкая», – утверждает политолог.