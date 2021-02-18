Белоруссия не выживет без России – противник Лукашенко

18.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Белоруссия чрезвычайно зависит от российского рынка и даже либералы во власти, типа главы МИД Владимира Макея понимают, что другого пути, кроме как сотрудничества с РФ, у страны нет.

Об этом во время «круглого стола» в Киеве заявил белорусский оппозиционер, президент научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чрезмерная зависимость от российского рынка. 100% энергетика, практически 90% по продовольствию, 80-90% по финансам, военка, информация – то есть, понятное дело, что Белоруссия даже устами человека, который позиционировал себя как друг Европейского союза – имеется в виду министр иностранных дел Владимир Макей сказал, что пора откататься от стратегии диверсификации, нужно вообще ориентироваться на евразийское пространство, считай, на Россию. Это буквально было сказано пару дней назад», – заявил Романчук.

Также, по его мнению, несмотря на политический и экономический кризис в республике, она сможет продержаться еще как минимум год без особых потерь, если Россия не станет замораживать сотрудничество.

«Что касается ресурсов, резервов, то смотрите, резервы Национального банка – это одно. В этом году даже если они потратят 2 миллиарда на обслуживание долга, плюс 30% девальвация – это поможет выйти с минимальными потерями из 21-го года. Но зарплаты, которые к концу года были под 400-500 долларов, они сократятся в долларовом соотношении меньше чем к 400, пенсии будут меньше 150.

Самая большая проблема – это устойчивость банков и промышленных предприятий-гигантов… Я думаю, что есть ресурс какой – в 10-м году точно такая же была ситуация с Москвой, когда Лукашенко тоже перекредитовался нефтью в Азербайджане, в Венесуэле, в Китае подоспели. Это очень дорогие кредиты, но есть залоговые активы, есть НПЗ как переговорная монета, есть Белорусская железная дорога, есть банки, есть ВПК – МЗКТ и многие предприятия, которые россияне даже хотели купить. Они могут претендовать на это.

Поэтому здесь еще в 2021-м году, я думаю, ресурс, подушка безопасности для того, чтобы не допустить обвального снижения уровня жизни и остановки предприятий и банков есть. Причем, заметьте, белорусы даже в условиях политического кризиса и недоверия к государству порядка шести миллиардов долларов держат в депозитах банков. Это достаточно приличная сумма.

Конечно, увеличения депозитов не будет, но и сокращения существенного тоже. Поэтому в условиях, если власти не будут сами эскалировать кризис, в 21-м году на жизнь хватит, на ухудшение жизни, совершенно очевидно, но такого обвала (не будет), если только Россия не введет ограничения на экспорт продовольственных товаров, если не начнется эскалация конфликта по промышленным товарам – тракторам, автомобилям и технике. Тогда этот лаг временной может сократиться. Так или иначе, к сожалению, джокер в руках у Кремля», – грустно резюмировал змагар.