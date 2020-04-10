Белоруссия: Несказанная речь президента

10.04.2020, Минск, Эльвира Мирсалимова

Заявления президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко о коронавирусе уже стали фольклором. Как мы помним, от новой напасти лечат трактор в поле, сауна, чистый спирт, игра в хоккей и т.д. Мало того, Лукашенко заявил, что готов лично помогать пациентам с коронавирусом.

Отсмеявшись, понимаешь простую и горькую вещь: дело не в простонародном косноязычии «Бацьки», и даже не в нерасторопности президентской спич-команды, не сумевшей вовремя подсунуть листок с выверенным текстом, а в уязвимости белорусской экономики, в незначительности реальных резервов, сил и средств, которые позволили бы преодолевать подобные кризисы без потрясений. В первую очередь, это информационная несогласованность.

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Ситуация с распространением коронавируса крайне сложная. Преуменьшить её опасность – равно преступлению. Люди, наши граждане, наши родные и близкие – болеют и умирают. Врачи подвержены неимоверным нагрузкам и рискам. Десятки врачей заражены.

Давайте называть вещи своими именами – это эпидемия, пандемия, как бы не пытались подменить это понятие.

Страшно, что в зоне риска оказалось старшее поколение. Уже довелось читать и слушать рассуждения, что, мол, природа «чистит популяцию» … Это исключительно фашистская, нацистская, античеловечная позиция. Подобные высказывания необходимо пресекать и за них наказывать по закону!

Старики, наши матери и отцы, дедушки и бабушки, являются носителями той самой безмерной мудрости, бесценного опыта. Вспомните, во времена войн первым делом спасали детей и стариков. Потому что именно эта связка поколений гарантировала будущее.

Вот и подтверждение сказанному. Прошло немного времени после упомянутой президентской несерьёзности, и отношение руководства страны к пандемии резко поменялось. И вот уже из Евросоюза и МИДа России сообщают: Беларусь попросила помощи. Это при том, что пик эпидемии придётся на майские праздники!

А надо было всего-то своевременно сделать обращение к гражданам страны, спокойно, внятно и ответственно объяснить причины кризиса и указать на возможные последствия для страны, успокоить население, рассказать о предпринимаемых мерах и призвать нацию к сплочению.

Что ж, заявления президента Беларуси известны.

Предлагаю теперь абстрагироваться и представить, как могла бы выглядеть в преддверии опасности условная речь несуществующего, выдуманного Главы несуществующей страны – Белоруссии.

Обращение Главы Белоруссии к гражданам

Друзья! Братья и сёстры!

Мы столкнулись с событиями и угрозами, которые вряд ли кто-то мог предугадать и предсказать.

Коронавирус – не просто сезонная вспышка гриппа. Это – пандемия. Эпидемия. Мы осознаём всю опасность, которую принёс на нашу землю вирус. Нужно признать, мы недооценили размах и ущерб эпидемии.

Да, сейчас понятно, что мы многое не предусмотрели. Да, мы не смогли обеспечить своевременное информационное освещение событий, тем самым создав условия для возникновения слухов, домыслов и, как следствие, паники.

Безусловно, у происходящего есть и вторая сторона.

Коронавирус, эта мгновенно распространяющаяся зараза, явился поводом и инструментом рукотворного финансового кризиса, который, по оценкам экспертов, превзойдёт печально известную «великую депрессию» 1929-1933 годов.

Кому выгодна нынешняя ситуация, которую смело можно назвать параличом мирового глобализма? В первую очередь, так называемым «хозяевам денег», мировому финансовому капиталу, транснациональным корпорациям.

Именно они заработают на хаосе, на панике, на нашей растерянности, на торможении промышленного производства, на замедлении роста экономики, на логистическом и транспортном спазме, на снижении покупательской способности.

Мы уже слышали заявление мировых СМИ о том, что денежные купюры могут быть переносчиками коронавируса. Это значит лишь одно: на снижении количества наличных денег в обращении выиграет финансовый капитал, тянущий планету в цифровое рабство. Мы с вами – заложники этой ситуации.

Есть все основания полагать, что коронавирус, который погрузил в страх население чуть ли не всей планеты – рукотворный. Так же было с африканской чумой свиней, птичьим гриппом, эболой, свиным гриппом, атипичной пневмонией и т.п.

Давайте вспомним пресловутую эболу. Постфактум оказалось, что это была античеловечная бизнес-схема: сначала был запатентован вирус, а после выяснилось, что вакцина, на которую собирали всем миром, оказывается, была разработана заранее, и патент на неё принадлежит одной-единственной западной компании.

Все эпидемии и вирусные атаки имеют один общий признак: они все направлены против Китая. Одну из двух крупнейших экономик мира пытаются «вырубить» самым бесчеловечным способом.

Так было и с упомянутой африканской чумой, которая выкосила почти всё поголовье свиней в Китае, серьёзно ударив по экономике страны, и с так называемым птичьим гриппом, когда массово забивали кур и цыплят.

Так же обстоит дело и с коронавирусом. Город Ухань, крупнейший логистический центр и транспортный хаб, главная торговая артерия срединного Китая, был закрыт. Закрыт градоначальниками самовольно, без согласования с руководством страны. Закрыт, когда было лишь шесть смертных коронавирусных случаев. Когда мы внимательно посмотрим на личности уханьских руководителей, то выяснится, что это хубэйцы, оппозиционеры нынешнему китайскому режиму, открыто продвигающие интересы США: понятно, что это была заранее спланированная диверсия.

Мировые СМИ и блогосфера вывернули ситуацию так, что у западных обывателей создалось устойчивое мнение, что китайские товары могут стать распространителями вируса. По сути, это глобальная акция по обрушению торговли китайской продукцией.

Однако, одно дело, что свиной и птичий грипп никак не касались нашей страны. Не припомню, чтобы этим болели наши врачи…

Но, дело сделано – смертоносный вирус, значение которого нельзя приуменьшать, разнесён по свету, паника охватила мир. Другого и не могло быть в условиях всемирной глобализации.

Чем обернётся всемирный стресс?

Уже сейчас спецучреждение ООН – Международная Организация труда – выдаёт статистику, согласно которой за время коронавирусного кризиса более 3 миллиардов человек на планете остались безработными. Это чуть ли не половина всего населения Земли, и большая часть трудоспособных. В России процент безработных превысит 25% от трудоспособного населения соседней страны. Это больше, чем во времена «великой депрессии» в Штатах.

Как это скажется на Белоруссии? Самым серьёзным образом! Наша экономика критически завязана на Россию. Нас ждут экономические потрясения, в сравнении с которыми «лихие 90-е» покажутся детским утренником.

Готовы ли мы были к таким событиям? Есть ли у нас, у руководства, план действий?

Мировыми СМИ нынешний кризис подаётся как ситуативный кризис. Дескать, так получилось, давайте реагировать. Но мы с вами понимаем, что это кризис капитализма. Системный кризис. А кризисы – неотъемлемая составляющая капитализма.

Есть все основания полагать, что нынешний кризис будет использован наднациональными структурами, плеядой глобальных корпораций, для слома мировой капсистемы. По сути, мы оказываемся в посткапиталистическом мире, где пока не существует зримых и понятных опор.

Но, как говорят в народе, нет худа без добра.

В нашей истории есть пример, когда экономика страны продемонстрировала не только выдающийся пример успешного выхода из кризиса, но и в сложнейшие времена показала фантастические показатели роста, которые и не снились западным воротилам. Речь об экономике Советского Союза времён первых пятилеток.

Перед глазами – ценнейший опыт бескризисной плановой экономики. Опыт близкий и понятный, который мы в состоянии использовать, учитывая ошибки и недочёты прошлого.

Это – путь, который когда-то перенял Китай. Путь, который позволил Китаю стать крупнейшей экономикой планеты.

Естественно, нашей маленькой стране, в которой отсутствуют какие-либо значимые природные ресурсы, практически невозможно в одиночку осуществить системную трансформацию. Мы можем сделать это исключительно в единстве с Россией.

Единство – наш исторический шанс.

Кризисы преодолеваются. Вирусы побеждаются. Наша система здравоохранения работает напряженно, но не стоит сомневаться в том, что мы справимся с эпидемией. Доставшаяся нам советская система противодействия вирусам доказала свою эффективность. Мы к ним готовы. Мы будем сражаться за каждого человека!

В этой крайней опасности, в условиях эпидемии, всем понятно, что от каждого из нас требуется ответственность. Мы должны неукоснительно соблюдать все меры безопасности. Сообща мы справимся с вирусом, мы пройдём этот кризис.

Наша страна обладает уникальным ресурсом – человеческим. Мы работоспособны и терпеливы. Мы хотим и умеем учиться. Мы трудолюбивы и грамотны. Мы способны – в единстве с Россией – совершить технологический и социальный переход. Для этого нужны лишь политическая воля и твёрдость в достижении цели.

Сейчас, как никогда, мы должны проявить гражданскую консолидацию. Мы должны отказаться от популизма, от примитивного понимания процессов. Мы должны пойти путём здоровой плановой экономики. Путём, который учитывает интересы всех социальных классов, всех сфер нашей жизни и всех секторов экономики, производства и потребления. Мы должны сплотиться, проявить ответственность, укрепиться в вере, что у нас всё получится: кризис будет преодолён и плоды наших успехов не заставят себя ждать.