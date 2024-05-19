Белоруссия. Неудобные вопросы накануне 230-летия освобождения от польского ига

Пару дней назад пришлось поприсутствовать на одной из конференций, организованных белорусской редакцией «Спутника». Темой была заявлена фальсификация истории Великой Отечественной войны, но, как часто бывает, выступления участников могла выходить далеко за пределы повестки. Так было и в этот раз.

Один из спикеров с гордостью рассказал о том, как удалось добиться объявления даты воссоединения Западной и Восточной Белоруссии в 1939 году 17 сентября Днем народного единства, официальным праздником. Свое выступление он закончил призывом установить памятник Сталину, как инициатору этого воссоединения. В ответ на это российский политолог Иван Скориков напомнил, что в следующем году будет 230 лет окончательного освобождению Белой Руси от польского ига – воссоединению с Россией в 1795 г. И в Белоруссии нет ни одного памятника императрице-освободительнице Екатерине Великой.

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Действительно, День народного единства в Белоруссии появился относительно недавно. Я сам состоял в той группе общественных активистов, которая добивалась от властей включения 17 сентября в официальный календарь, но чиновники сопротивлялись, не желая портить отношения с польскими «партнерами». Разворот состоялся после 2020 года и тогда уже по инициативе Лукашенко такой праздник появился.

Но, с другой стороны, с памятью о Великой Отечественной в Белоруссии все неплохо. Есть, конечно, свои заморочки вроде неприятия Георгиевской ленты и «Бессмертного полка», но о масштабных фальсификациях речь не идет, и идеологические акценты расставлены в нужную сторону.

Улиц 17 сентября в республике, особенно в западной ее части, хватает, а недавно в Бобруйске появилась и улица Народного единства. Есть в Белоруссии и памятники Сталину. Один установлен под Минском на территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина», но это – частная территория, принадлежащая фонду «Память Афгана», который и является владельцем комплекса. Второй – в небольшом райцентре Свислочь, расположенном на самом западе, в нескольких километрах от польской границы. Похоже, памятник прижизненный и до него попросту не добрались руки развенчателей.

Компанию на аллее Славы ему, кстати, составляют вездесущий Ленин и диктатор (это официальный титул) польского восстания 1863 года Ромуальд Траугутт, памятник которому поставлен еще «за польским часом». Не обошлось и без идола змагаров Калиновского – он, установленный уже при Хрущеве, взирает на эту троицу с расстояния в сотню-другую метров. Такая вот монументально-историческая многовекторность.

А вот памятнику Екатерине, которая, фактически спасла белорусов от окончательного этноцида поляками, в Белоруссии нет. Нет ни памятников, ни улиц, ни даже переулков и митрополиту Иосифу Семашко, который на Полоцком соборе покончил с униатством, не говоря уже о Михаиле Муравьеве – Виленском, который не только разгромил мятежников Калиновского, но и много сделал для развития, просвещения и укреплению Православия на белорусских землях. Последний и вовсе продолжает считаться «вешателем», персонажем отрицательным. И государство ничего не делает для его реабилитации. Сильно сомневаюсь, что и в 2025 кто-то в Белоруссии станет официально отмечать 230-летие освобождения от польского ига. Снова замолчат, как замалчивали и все предыдущие юбилеи.

Пока военная и экономическая интеграция в рамках Союзного государства интенсивно развиваются, интеграция в гуманитарной сфере очевидно буксует, а в своей политике по отношению к истории белорусское государство и вовсе хотело бы дистанцироваться от России.

У нас продолжают называть Великое княжество Литовское белорусским государством и с гордостью говорить о его «суверенитете» в составе Речи Посполитой, а историю Российской империи изучать в курсе всемирной истории, как будто сами не были ее частью.

Сомневаюсь, что в ближайшее время в Белоруссии появится памятник Екатерине или Муравьеву. Улицы Семашко, конечно, есть, но это улицы имени Николая, а не Иосифа Семашко. Зато появляются улицы, названные, например, в честь организатора русской смуты Льва Сапеги. Понятно, что при таком подходе к истории в Белоруссии продолжат расти поколения, комплиментарные не к России, а к Польше и Западу в целом. Именно эти поколения мы видели на улицах 4 года назад, и этот конвейер далеко не остановлен.

Единственная надежда – на Россию. В прошлом году был создан Экспертно-консультативный российско-белорусский совет по истории. На позавчерашнем его заседании помощник президента Владимир Мединский заявил, что Россия и Белоруссия должны синхронизировать подходы к преподаванию истории. Остается надеяться, что процесс этой синхронизации будет быстрым и эффективным – и не забуксует, утонув в согласованиях.