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10.09.2021 22:42 (Мск), Москва
 
Белоруссия, Дзен, Китай, США, Транспорт, Украина
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Белоруссия нужна Китаю, но ненадолго

Новости УкраиныЕлена Острякова Наметившееся сотрудничество Белоруссии с Китаем обусловлено развитием проекта «Новый шелковый путь» и...

Елена Острякова

Наметившееся сотрудничество Белоруссии с Китаем обусловлено развитием проекта «Новый шелковый путь» и продлится не долго.

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Об этом в эфире белорусского телеканала ОНТ заявил Директор центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для маленькой Беларуси это новый неожиданный фактор. После того, что произошло в Украине, она выпала из этого транзита. Мы оказались бутылочным горлышком в этом новом китайско-европейском проекте.

Это состояние не продлится слишком долго. Рано или поздно Украина будет опять включена в эти транзитные пути. Но сегодня нам выпала возможность. И мы пытаемся конвертировать эту свою новую позицию в конкретные проекты с Китаем – с тем, чтобы не были просто территорией, по которой ходят грузы. Чтобы нам это что-то давало в развитии», – сказал Шевцов.

Он отметил, что Белоруссия не заинтересована в ухудшении отношений ЕС и Китая, которое сейчас в угоду США провоцируют страны Восточной Европы – Польша и Литва.

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