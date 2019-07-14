Белоруссия обиделась на резолюцию СПЧ ООН

14.07.2019, Москва, Елена Острякова

Белорусские власти не разрешили спецдокладчику ООН по правам человека Анаис Марин посетить страну, поэтому ее мандат будет продлен на год. Соответствующая резолюция была внесена в Совет ООН по правам человека (СПЧ) по инициативе Евросоюза.

Об этом сообщают «Белорусские новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Совет выражает сохраняющуюся обеспокоенность положением в области прав человека и основных свобод в Беларуси, особенно необоснованными ограничениями и чрезмерно обременительными процессами, связанными с осуществлением прав на свободу мирных собраний, ассоциации и выражения мнений», – говорится в резолюции.

Несмотря на то, что Анаис Марин не пустили в Белоруссию, ООН располагает информацией об имеющих там место «случаях пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений, которые не были должным образом расследованы властями», продолжающимся притеснением правозащитников, профсоюзов и организаций гражданского общества.

СПЧ также сожалеет по поводу дискриминации, затрагивающей, прежде всего, лиц, «принадлежащих к уязвимым группам и религиозным меньшинствам». В резолюции говорится о глубокой озабоченности СПЧ в связи с продолжающимся применением смертной казни в Белоруссии.

Постоянный представитель Минска при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич заявил, что СПЧ, принимая такую резолюцию, хочет «сохранить политическое давление на правительство независимой страны».

«И содержание резолюции, и формат ее внесения вводят мировое сообщество в заблуждение относительно реальной ситуации с правами человека в Беларуси. Это яркий пример манипулирования мандатом ООН в целях узкой группы стран», – подчеркнул Амбразевич.

«В этой связи мы указываем на деструктивное значение резолюции как для дела поощрения и защиты прав человека в СПЧ, в ООН, в мире в целом, для авторитета ООН, так и конкретно для Беларуси», – добавил он.

Отреагировал на резолюцию и белорусский МИД. Он назвал резолюцию ООН «абсурдной». По мнению МИД, документ «не был поддержан большинством», поскольку из 47 стран – членов совета, 6 стран выступили против, а 21 страна воздержалась.