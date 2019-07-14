14.07.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Права человека
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Белоруссия обиделась на резолюцию СПЧ ООН

Белорусские власти не разрешили спецдокладчику ООН по правам человека Анаис Марин посетить страну, поэтому ее мандат будет продлен на год. Соответствующая резолюция была внесена в Совет ООН по правам человека (СПЧ) по инициативе Евросоюза.

Об этом сообщают «Белорусские новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Совет выражает сохраняющуюся обеспокоенность положением в области прав человека и основных свобод в Беларуси, особенно необоснованными ограничениями и чрезмерно обременительными процессами, связанными с осуществлением прав на свободу мирных собраний, ассоциации и выражения мнений», – говорится в резолюции.

Несмотря на то, что Анаис Марин не пустили в Белоруссию, ООН располагает информацией об имеющих там место «случаях пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений, которые не были должным образом расследованы властями», продолжающимся притеснением правозащитников, профсоюзов и организаций гражданского общества.

СПЧ также сожалеет по поводу дискриминации, затрагивающей, прежде всего, лиц, «принадлежащих к уязвимым группам и религиозным меньшинствам». В резолюции говорится о глубокой озабоченности СПЧ в связи с продолжающимся применением смертной казни в Белоруссии.

Постоянный представитель Минска при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич заявил, что СПЧ, принимая такую резолюцию, хочет «сохранить политическое давление на правительство независимой страны».

«И содержание резолюции, и формат ее внесения вводят мировое сообщество в заблуждение относительно реальной ситуации с правами человека в Беларуси. Это яркий пример манипулирования мандатом ООН в целях узкой группы стран», – подчеркнул Амбразевич.

«В этой связи мы указываем на деструктивное значение резолюции как для дела поощрения и защиты прав человека в СПЧ, в ООН, в мире в целом, для авторитета ООН, так и конкретно для Беларуси», – добавил он.

Отреагировал на резолюцию и белорусский МИД. Он назвал резолюцию ООН «абсурдной». По мнению МИД, документ «не был поддержан большинством», поскольку из 47 стран – членов совета, 6 стран выступили против, а 21 страна воздержалась.

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