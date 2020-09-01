Белоруссия обойдется без вас: Москва отказала Западу в посредничестве

01.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Запад пытается ввергнуть Белоруссию в хаос, подобный тому, что наблюдается уже много лет в Ливии, Сирии и на Украине.

Об этом, выступая перед студентами МГИМО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, перепет корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам руководителя дипломатического ведомства, Белоруссия не нуждается в посредничестве Запада и может самостоятельно решить все свои проблемы.

«Там, где не получается с наскока подчинить своей воле ту или иную страну, там создается то, что называется пространством хаоса, который они рассчитывают видеть управляемым хаосом. Но жизнь показывает, что управлять хаосом невозможно. Началось все еще в 1999 году в бывшей Югославии, потом был Ирак, потом уже была и Ливия, и Сирия, другие страны Ближнего Востока. Всем известен печальный пример того, что было сделано на Украине.

Ну и сейчас непростые времена переживают наши белорусские соседи. Мы свою позицию очень четко изложили – президент Путин говорил об этом откровенно, мы будем руководствоваться международным правом, теми обязательствами, которые существуют между нами и Республикой Беларусь и, конечно же, мы хотим, чтобы белорусам самим была предоставлена возможность решить свои проблемы без какого-либо вмешательства извне.

А мы видим искушение многих западных государств – как соседней Украины, так и стран, которые находятся далеко за океаном, я имею в виду США и Канаду, навязать некие подходы к преодолению нынешней ситуации в Республике Беларусь. На эти подходы реагирует президент Белоруссии, мы считаем, что необходимости в каких-либо навязчивых посреднических услугах нет.

Президент Белоруссии предложил конституционную реформу. По нашей общей оценке это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом, и которая позволит обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан», – заявил Лавров.