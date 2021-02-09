Белоруссия объявила себя лоббистом бандеровской Украины

09.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Осуществляя председательство в Евразийской экономической комиссии, Белоруссия лоббирует интересы Украины.

Об этом в беседе на украинском телеканале «Наш» заявил посол Белоруссии в Киеве Игорь Сокол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Мы в Белоруссии в отношении украинской продукции на национальном уровне не приняли ни одной ограничительной меры. Более того, являясь председательствующими в Евразийской экономической комиссии, мы являемся лоббистами интересов Украины по многим товарным позициям.

Здоровый протекционизм, конечно, нужен. Защищать своего производителя надо, но когда это все основано на законодательный актах, когда выслушивается противоположная сторона», – сказал посол.

Белоруссия является участником союзного государства с Россией. РФ ввела санкции против Украины за недружественные действия Киева. Украинские власти седьмой год проводят карательную военную операцию против Донецка и Луганска.

Украина не признала победу Александра Лукашенко на последних президентских выборах и объявила, что присоединится к экономическим санкциям Евросоюза. Однако эксперты полагали, что в реальности это не приведет к разрыву экономических отношений Киева и Минска. Украина является одним из главных торговых партнеров Белоруссии, сохранение связей нужно Лукашенко для маневра в торгах с Кремлем, от предложений которого по реальной интеграции «Батька» уклоняется уже несколько лет.