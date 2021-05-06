Белоруссия официально приравняла украинских майданщиков к гитлеровцам

06.05.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

События 2 мая 2014 года в Одессе сравнимы с массовой казнью белорусского населения в Хатыни 22 марта 1943 года.

Об этом в ходе видеоконференции членов Совбеза ООН по «формуле Арриа» заявил постпред Белоруссии в этой организации Валентин Рыбаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дипломат подчеркнул, что в одесском Доме профсоюзов были уничтожены мирные граждане, которые не совершали агрессии.

«Белоруссия обладает очень сильной исторической памятью, которая больше всего пострадала от ужасов нацистов во время Второй мировой войны. Как страна со своей собственной трагической историей, когда деревни и города сжигались нацистами во время оккупации очень часто вместе с людьми, которые жили в этих деревнях.

Конечно же, самая знаменитая из этих деревень – это деревня Хатынь, поэтому мы очень чувствительно относимся к массовым жестоким обращениям с людьми. Именно это и произошло в Одессе 2 мая. Массовая жестокость в отношении людей. Десятки невинных людей стали жертвами ужасных преступлений, которые были совершены националистами и радикалами. Жертвы не совершали никаких актов агрессии, с их стороны не было никакого подстрекательства и это массовое убийство поэтому еще больше шокирует», – заявил Рыбаков.