Белоруссия оказалась на грани дефолта

14.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Финансовая система Белоруссии оказалась в крайне уязвимом состоянии, что чревато для страны банкротством.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывают финансовые аналитики, опрошенные «Независимой газетой».

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Так, руководитель аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев заметил, что стабильность финансовой системы страны характеризуется запасом валютных резервов на год и более.

«Три месяца или полгода – это тревожные данные. Если Нацбанк РБ будет проводить интервенцию, спасая рубль, запасов хватит на два-три месяца», – эксперт.

Он считает, что уже сейчас надо проводить девальвацию белорусского рубля.

«И это не 10-процентное падение, а намного больше», – считает аналитик.

Также он полагает, что многое будет зависеть от итогов сегодняшней встречи белорусского президента Александра Лукашенко и с российским лидером Владимиром Путиным.

«И если раньше между Минском и Москвой актуальными темами были цены на газ и нефть, то сегодня – угроза дефолта Белоруссии, падение белорусского рубля, экономическая и политическая стабильность», – подчеркнул Разуваев.

В свою очередь доцент Российского экономического университета им. Плеханова Александр Тимофеев обращает внимание, что резервы валюты в банках Белоруссии сильно уменьшились.

«Из-за неопределенности в результатах трений власти с оппозицией народ стал массово скупать валюту, тем самым резко подрывая стабильность белорусского рубля», – сказал Тимофеев.

Впрочем, он не исключает, что обвал белорусской валюты может быть на руку РФ.

«Доступность белорусских товаров будет ниже. И госпошлины по транзиту товаров, пока не проиндексируют, тоже будут отличаться от рыночных», – говорит эксперт.