Белоруссия оказалась не готова к коронавирусу

03.03.2020, Минск, Артем Агафонов

Министерство здравоохранения Белоруссии приняло решение о проведении обследований и лабораторной диагностики граждан, прибывающих из неблагополучных стран.

Проверке на коронавирус подлежат все граждане, прибывшие из Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии. В условиях эпидемии, напугавшей весь мир, это важное и нужное решение. Вот только принято оно 1 марта, когда вирус был выявлен уже у трех жителей республики. Типичное «пока гром не грянет».

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До этого чиновники разного ранга и эксперты официальных СМИ регулярно сообщали гражданам Синеокой о прочном заслоне, поставленном белорусскими властями на пути заморского вируса, что, разумеется не соответствовало действительности. А в действительности единственным таким заслоном были тепловизоры в руках пограничников. Но инкубационный период коронавируса 14 дней, в течении которых толку от этого прибора никакого.

Весь период с начала эпидемии Белоруссия была государством с открытыми границами и извлекала прибыль из пресловутого безвиза для всей Европы и даже проводила чемпионат континента по биатлону, от которого накануне отказалась Эстония. 24 февраля пресс-служба «Белавиа» с гордостью сообщила, что авиакомпания не собирается прерывать воздушное сообщение с Италией и возвращать деньги за уже купленные билеты. Примерно в это время летала в Милан жительница Витебска, ставшая третьей инфицированной жительницей Белоруссии.

Бодрая самоуспокоенность, сопровождаемая уверениями в надежности заслона и готовности к эпидемии сменилась метаниями после того, как вирус был выявлен у первого жителя Белоруссии. Им стал студент иранского происхождения, побывавший на своей родине. Вернувшись из Ирана, студент еще 5 дней спокойно гулял по Минску, посещал занятия в университете и даже успел заразить отца своей девушки. После того, как вирус у него, все-таки выявили, тех, с кем он контактировал, положили на карантин, а Белорусский национальный технический университет, где он учился, закрыли до 15 марта и перевели на дистанционное обучение.

Вот только иногородних студентов администрация учебного заведения попросила оставаться в общежитиях лишь спустя 3 дня. К тому времени многие из них уже успели воспользоваться неожиданными каникулами и разъехаться по домам во все концы республики. Разумеется, будучи студентами, большинство из них сделали это не в персональных авто, а на общественном транспорте, ставя под угрозу заражения остальных пассажиров.

Отдельная тема – медицинские маски. Те самые, передачу которых Китаю так пафосно комментировала государственная пропаганда. Вот только Китай – мировая фабрика. Он и сам в состоянии пошить себе что угодно и в каком угодно количестве. Жест, разумеется, был чисто символический. Вот только в первый же день после объявления о первом зараженном маски из белорусских аптек исчезли. Хоть эпидемия в мире продолжает не первый месяц, запаса создано так и не было. «Беллегпром» сейчас лихорадочно их шьет, но на всех все равно так и не хватает.

Надо сказать, Белоруссии пока сказочно везет. Эпидемия проникла сюда достаточно поздно, пресловутый иранец заразил только одного человека, ни у кого из его сокурсников вирус не выявлен, другие студенты также не заразились и не разнесли вирус по стране. Но все могло сложиться и иначе.

Сейчас в Белоруссии нарастает паника – государство сразу проиграло информационное пространство. Хоть Минздрав и проводит брифинги и рассылает пресс-релизы, но независимые и, в первую очередь, оппозиционные СМИ оказались проворнее и зачастую давали более полную и оперативную информацию. Сейчас в соцсетях, телеграмм-каналах и группах в «Вайбере» распространяются фантастические слухи. Однако пока масштаб эпидемии в Белоруссии невелик. Если она примет более серьезные масштабы – это будет нелегким испытанием для республики, в которой по доверию народа к власти с ее началом был нанесен очередной серьезный удар.