Белоруссия отказалась от размещения ракет на своей территории

05.09.2019, Москва, Елена Острякова

Секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась поднимал вопрос о размещении ракет средней и малой дальности в Европе на встрече в Варшаве с советником президента США Джоном Болтоном и секретарями совбезов Польши, Украины и Белоруссии.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Беларусь-1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы твердо заявляем, что Беларусь не будет размещать на своей территории оружие подобного класса. От 500 до 5000. Мы предлагаем присоединиться к этому другим странам. Я сказал нашим партнерам, что это будет хороший вклад в укрепление безопасности нашего региона», – сказал Зась.

По его словам, этот же вопрос будет обсуждаться на следующей неделе во время визита в Белоруссии секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

«В Варшаве с пониманием относятся к тому, что мы являемся союзником России и партнером. Это принималось во внимание в ходе всей этой дискуссии. Ни в коем случае эта встреча не носила характер интриги. Мол, будем дружить против кого-то. Мы на это не согласны», – заверил Зась.

Он уверил, что все военные учения, проведение которых запланировано на территории России с участием Белоруссии состоятся. В то же время Зась полагает, что в белорусских интересах «развивать взаимоотношения с этим блоком и выйти хотя бы на тот уровень, который существует у России с НАТО».

Сегодня исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти заявил, что США рассчитывают к началу 2020-х годов развернуть новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile, PrSM), а также гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые ранее были запрещены российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.