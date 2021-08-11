Белоруссия отказалась принимать американского посла, которая и так отсиживалась в Литве

11.08.2021, Москва, Елена Острякова

Белоруссия отозвала свое согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске

Кроме того, американской дипломатической миссии предложено сократить свою численность до 5 человек. Позавчера в США ввели против Белоруссии новые санкции.

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Об этом сообщал белорусский МИД, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

«До американской же стороны наша ответная реакция на их недружественные и даже агрессивные действия предметно доведена сегодня в МИД в ходе встречи с временным поверенным Рубеном Арутюняном. Жаль, что наглые и откровенно враждебные действия американской стороны, равно как и совершенно не подпадающие под понятие дипломатии и профессионализма поступки отдельных ее представителей разрушили наработки предшественников», – заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Назначенная послом США в Минск в конце прошлого года Джули Фишер не вручила верительную грамоту президенту Белоруссии Александру Лукашенко, а обреталась в Вильнюсе и Варшаве, активно встречаясь с представителями политэмиграции.

«Толку от этого посла нет никакого, а в Литве при дворе Тихановской данная гражданка США может находиться и без соответствующего одобрения белорусского МИДа», – написал в своем телеграм-канале белорусский политолог Александр Шпаковский.

До своего назначения в Минск Фишер работала в посольствах США в Тбилиси при президенте Саакашвили и в Киеве – при президенте Ющенко. Была временным поверенным в делах США в России.

Минск отозвал своего посла в Америке в 2008 году после того, как США ввели против Белоруссии санкции в ответ на отказ Минска освободить из колонии оппозиционера и экс-кандидата в президенты Александра Козулина. Тогда же главе американской дипмиссии в Беларуси Карен Стюарт предложили покинуть страну.

В апреле 2019 года министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей официально проинформировал Госдеп США Джорджа Кента об отмене ограничений на количество сотрудников посольства в Минске.