Белоруссия отказалась создавать конфедерацию с Россией

01.10.2019, Москва, Елена Острякова

Белоруссия отвергла изначальные предложения российской стороны по укреплению интеграции.

Об этом министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил в интервью российскому информагентству РБК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первоначальные предложения, если говорить откровенно, предусматривали включение каких-то положений, которые были абсолютно неприемлемы, в частности, для белорусской стороны. Например, создание каких-то наднациональных структур, что не соответствует опять-таки положениям союзного договора», – отметил министр.

По его словам президенты двух стран на встрече в Санкт-Петербурге согласились с тем, что эти предложения не соответствуют положениям союзного договора.

«Никаких политических моментов, связанных с созданием федерации, конфедерации, там нет и не будет. Я еще раз повторяю, что суверенитет для обоих государств — это святое, и Беларусь не намерена им жертвовать», – сказал Макей.