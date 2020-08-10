Белоруссия отпустила часть российских журналистов. Захарова уверяет, что по-братски

10.08.2020, Москва, Елена Острякова

Задержанные накануне во время акций протеста российские журналисты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Лосенко, а также создатель проекта WarGonzo Семен Пегов освобождены из белорусских изоляторов. Сейчас они находятся в посольстве РФ в Минске.

Об этом в эфире youtube-канала СоловьевLive заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как удалось? Нет никакого секрета: мы просто братские народы. Когда одному брату что-то важно, другой его понимает и слышит», – сказала Захарова.

Освобождение произошло после телефонного разговора министров иностранных дел России и Белоруссии.

Захарова подтвердила, что российские корреспонденты не имели необходимой аккредитации, хотя запросили в установленное время.

«Почему им эта аккредитация не была предоставлена, это большой вопрос. Когда такие эксцессы происходят в массовом порядке, это проблема. Есть бесспорный факт того, что к ним была применена непропорциональная сила. Мы видели кадры – так нельзя. Не только потому, что они журналисты, но и потому что они не занимались ничем противозаконным», – сказала Захарова.

Семен Пегов также связался со студией канала и заверил, что все журналисты чувствуют себя хорошо.

«Как только сели в машину с посольскими номерами, почувствовали себя в полной безопасности», – сказал Пегов.

Он не стал отвечать на вопрос, били ли его, однако подтвердил, что в момент, когда белорусские омоновцы волокли его по земле, он был без сознания.

«Я не понял, откуда прилетело. Потом шишку на голове нащупал, когда был в автозаке. Но ребята-спецы вели себя достойно. Нашли точки соприкосновения, общались уважительно», – сказал Пегов.

В СИЗО ему не предоставили врача и не кормили.

Оператор Пегова Влад Зиздок тоже на свободе.

Избитый при задержании в Минске корреспондент «Медузы» Солопов так и не вышел на связь.

Военкор Александр Сладков рассказал, какая опасность угрожала Пегову во время задержания:

«Мой друг Сёма страдает астмой. Не очень дружественный шаг: забирай у Семёна баллончик — и вот тебе готовая пытка. На мой взгляд, нельзя было такие данные публиковать.

А в моём случае всё было так. Я привёз своих коллег, Женю Поддубного и Сёму Пегова, в Балашиху, в закрытый тренировочный центр основателя Движения краповых беретов Героя России Сергея Лысюка. Мы занимались с Артёмом Катулиным упражнениями по оказанию помощи раненым на поле боя — короче, тактической медициной.

В обед нас пригласили перекусить. Мы поели обычной солдатской пищи. И вдруг Сёма почувствовал себя, мягко говоря, неважно. Он только успел спросить повара: «А что, в супе была пшёнка»? Оказывается, у неустрашимого репортёра Сёмы на эту крупу мощнейшая аллергия. Докторов вокруг было достаточно, и они быстро помогли Сёме прийти в себя.

В любой тюремной баланде, как правило, присутствуют дешёвые крупы, в первую очередь пшёнка. И я очень переживал, чтобы мой друг не наелся смертельной для него пищи. Слава богу, всё обошлось», – сообщил Сладков.