Белоруссия озвучила свои претензии к России

16.07.2019, Москва, Елена Острякова

Россия должна компенсировать Белоруссии последствия налогового маневра, снизить цену на газ и обеспечить доступ на свой рынок белорусской продукции.

Об этом агентству БелТА заявил белорусский посол в России Владимир Семашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это первоочередные задачи, которые в рамках уже действующих соглашений и Союзного государства, и Евразийского экономического союза мы должны решить.

Если у нас Союзное государство, то цены на газ должны быть близкими, а не так, что для нас цена в два раза выше, чем для Смоленской области», – отрезал Семашко.

Между тем, на завтра намечена встреча президентов России и Белоруссии на Валааме. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей выразил уверенность в том, что она будет содержательной.