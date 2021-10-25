Белоруссия перестала обучать своих офицеров в академии Генштаба РФ

25.10.2021 11:59 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Белоруссия перестала отправлять своих офицеров в Академию Генштаба России, создав собственную, чтобы ее военные не были лояльны РФ.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил полковник запаса, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Белорусские вояры (воины), они же не случайно сделали свои академии. Они не случайно даже своих будущих генералов в Академию Генштаба России не отправляют.

Я разговаривал как-то с белорусским офицером, который нашу Академию Генштаба закончил, их же возят там по стране, показывают все, и он был очень сильно впечатлён размерами и просторами, и так далее. Там ребята очень быстро поняли, что, обучаясь в российских высших учебных заведениях, военных академиях, белорусские офицеры становятся ограниченно лояльными к идее белорусской независимости, и тут же сделали все свое.

Сейчас сидит белорусский офицер, у которого от одной точки Белоруссии до другой точки Белоруссии на машине можно доехать быстрее, чем долететь из Москвы до Хабаровска, и думает: «а нахрена ему тот Дальневосточный военный округ, а нахрена ему тот Северный флот?». Там холодно, там еще что-то, это далеко. Лучше он спокойно до полковника белорусской армии дорастет, не выезжая за радиус шесть часов на машине.

Он, что, будет за интеграцию? Пока нет, зачем? Тем более, они и воевать не собираются, они считают, что Россия их прикроет и защитит. И берут на себя только почетную миссию носить погоны и большое количество медалей, превышающее такое же у среднестатистического российского офицера», – заявил Трухан.