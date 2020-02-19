Белоруссия перестала заправлять украинские танки

19.02.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы сократили отгрузки дизтоплива на Украину на 42% — до 80,5 тыс тонн.

Об этом сообщают «Белорусские новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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Это минимальный месячный объем поставок белорусского дизтоплива на Украину за обозримый период — с 2011 года.

Белорусские заводы обеспечивают в первую очередь потребности внутреннего рынка в топливе. Экспортные потребности удовлетворяются частично.

За прошлый год поставки белорусского дизтоплива на Украину увеличились на 14,8% (до 2,47 млн тонн), а доля на рынке выросла с 33,1% до 35,4%.

Белоруссию немного обошли только российские поставщики с долей в 35,7% (2,5 млн тонн).

На период низкого сезона потребления нехватку белорусского ресурса украинские трейдеры заместят поставками из России по железной дороге и нефтепродуктопроводу, а также импортом из Литвы и морскими отгрузками, считают в «Консалтинговой группе А-95».