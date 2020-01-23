Белоруссия пока не смогла получить иностранную нефть

23.01.2020, Москва, Елена Острякова

Танкер «Breiviken», который везет 80 тонн нефти для Белоруссии, не смог из-за шторма зайти в порт Клайпеды.

Об этом информирует kurier.lt, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Когда танкер удастся разгрузить, нефть будет доставлена по железной дороге на новополоцкий НПЗ “Нафтан” будет осуществляться по железной дороге.

Власти Белоруссии не разглашают цену нефти, которая должна стать альтернативой российскому энергоносителю из трубопровода «Дружба». Сайт «Белорусский партизан» попытался сделать это наоснове открытых данных.

Рыночная стоимость тонны нефти на сегодня составляет чуть больше 470 долларов, $9 за тонну Беларусь заплатит за перевалку в порту Клайпеда, $40 за тонну — за доставку до завода “Нафтан”. Плюс $1/тонна за контроль качества и количества, плюс $2/тонна за слив на железнодорожных эстакадах и закачку в резервуары НПЗ. Итого в районе $520 за тонну норвежской нефти.

По сообщению “Белнефтехима”, цена российской нефти для Беларуси составляет 83% от мировой. Это значит, что нефть из России обходится Беларуси в районе $390 за тонну. Тонна норвежской нефти на $130 дороже.

Поставка 80 тонн норвежской нефти загрузит белорусский НПЗ «Нафтан», который перерабатывает 9 млн тонн в год и 25 тыс тонн в сутки всего на три дня.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Белоруссия будет закупать в России только треть от своих потребностей в нефти. Остальное будет поступать по трубопроводам с Украины и через балтийские порты и далее железнодорожным транспортом.