Белоруссия полностью под контролем российских силовиков – генерал украинской разведки

21.08.2020, Киев, Максим Карпенко

России не нужно вводить войска на территорию Белоруссии для того, чтобы взять ее под контроль – страна и так контролируется российскими спецслужбами и военными.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший глава Главного управления разведки минобороны Украины, єкс-редседатель Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенант запаса Виктор Гвоздь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам украинского разведчика, белорусские силовики также работают на Россию и контролировали его передвижение во время визита украинской делегации в Минск еще в 2009 году.

«Россия всегда контролировала Белоруссию очень тщательно. Я еще помню, в 2009 году я был руководителем разведки, был с визитом в Белоруссии, где в то время руководил разведку генерал Крашевский, а его брат работал в нашей разведке. Вроде бы нормальные отношения. Но от меня ни на секунду никто не отходил. В отеле я среди ночи проснулся, в три часа ночи, решил прогуляться – около дверей стояли двое человек, просили, чтобы я из дверей не выходил. А это два дружественных государства.

А знаете почему? А потому что на одном этаже в КГБ Белоруссии находятся и представители ФСБ. На одном этаже Службы внешней разведки Белоруссии находятся и представители Службы внешней разведки (России)…

Потому у «батьки» Лукашенко иллюзий нет того, что он окружен своими силовиками, а эти силовики работают в то же время и на Россию. Потому мы понимаем, в каких условиях находится Белоруссия – Белоруссия полностью под контролем и когда говорят о том, что Россия введет войска – ей войска не нужно вводить.

Вы знаете, что есть соглашение об ОДКБ, есть Устав, есть Союзный договор, где четко выписано, что белорусские войска являются частью совместных сил. И ежегодно они проводят учения на территории Белоруссии, где они отрабатывают все элементы, даже элементы специальные, которые касаются проведения антитеррористической операции на территории Белоруссии.

И сегодня ситуация, которая создается, ее можно очень легко подвести под проведение антитеррористической операции. Почему? Создается Координационный комитет, создаются другие элементы, и так далее. Что говорит Батька Лукашенко? Он говорит: «А это уже попытка захвата власти». А кто пробует захватит? То есть для того, чтобы поднять витебский полк или еще что-то, там часы нужны. Самолеты – вообще проблем нет, они поднимаются и там садятся.

Первая танковая армия ударная стоит, все маршруты проработаны… Потому говорить о том, что необходима какая-то военная сила для того, чтобы зайти в Белоруссию, я думаю смысла нет – она и так контролируемая», – заявил Гвоздь.