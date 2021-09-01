01.09.2021 08:43 (Мск), Варшава, Матеуш Пискорский

В Варшаве события на польско-белорусской границе раздуваются до такого рода глубочайшего кризиса, что многие публицисты и политики заговорили о грядущей войне.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет польский политолог Матеуш Пискорский.

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Поводом для военной риторики польских ястребов стали попытки незаконного пересечения границы несколькими десятками мигрантов из стран Средней Азии и Ближнего Востока.

Правящая в Польше партия «Право и справедливость» выиграла выборы в 2015 году в разгар миграционного кризиса в Западной Европе. Во время избирательной кампании партия заверяла, что исключительно она может эффективно гарантировать, что миграционная волна не накроет Польшу. Некоторые представители «ПиС» использовали откровенно расистские лозунги: так, её лидер Ярослав Качиньский говорил, например, о том, что иностранцы могут быть причастны к распространению опасных заболеваний.

Тогда получилось создать в Польше атмосферу страха перед угрозой, которой нет и не было. Мигранты не собирались оставаться в Польше – подавляющие большинство из них хотели попасть исключительно в страны Западной Европы (в частности Германию и Францию), так как низкий уровень социальных пособий, отсутствие неевропейских диаспор и этническая гомогенность Польши не гарантировали благоприятных условий для так называемых беженцев. Несмотря на фиктивность проблемы, антимигрантская риторика была достаточно эффективно использована польскими политиканами.

К этому приему правящая в Польше партия возвращается и сейчас. Потеря парламентского большинства может привести к досрочным выборам. В польскую политику вернулся бывший глава Евросовета и премьер-министр Польши Дональд Туск, которого Качиньский продолжает считать основной политической угрозой для доминирующей позиции «ПиС». Поэтому руководство правящей партии решило вернутся к старой теме миграционной угрозы.

Когда Минск решил ответить на попытки вмешательства Польши в его внутренние дела, открывая группам мигрантов возможность попасть на свою территорию, партия «ПиС» начала раздувать истерию о миграционной угрозе, вернув эту тему в информационную и политическую повестку. Первые соцопросы показывают, что все получилось довольно успешно: партия Качиньского вернулась на первое место в рейтингах.

Лагерь мигрантов на польско-белорусской границе.

Несуществующий и фактически фантомный миграционный кризис позволил использовать военную риторику относительно двух «угроз» со стороны Белоруссии.

Так, в польских СМИ объявили, что белорусское руководство якобы ведет против Польши «гибридную войну». Правда, никто не уточнял, что это значит, но многие заговорили о тем, что российско-белорусские учения «Запад-2021» могут стать моментом начала военной операции. Все, естественно, якобы при активном участии российской стороны, которая стоит за спиной Александра Лукашенко.

В итоге получаем классическую смесь восточноевропейских фобий: страх перед мигрантами (которые, напомним, если хотят попасть в Польшу, то лишь как в транзитную страну), Минском («диктатор» Лукашенко, свержение которого не получилось в прошлом году в ходе «цветной революции») и Москвой (руководящим всеми процессами на постсоветском пространстве центром, традиционной «российской угрозой»). Таким образом в Польше из надуманной и раздутой проблемы состряпали очень взрывоопасный коктейль.