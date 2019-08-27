Белоруссия помогает Сирии громить террористов

27.08.2019, Москва, Елена Острякова

МиГ-29 вооруженных сил Сирии начали оборудовать беларусскими бортовыми комплексами обороны «Талисман» (средство радиоэлектронной борьбы для защиты боевых самолётов от ракет класса «воздух-воздух» и «земля-воздух»).

Об этом пишет сайт Avia.pro, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Анализируя последние данные применения сирийскими ВВС истребителей МиГ-29, специалисты смогли установить, что на эти самолёты были установлены белорусские бортовые комплексы обороны «Талисман», по сути, являющиеся мощными средствами РЭБ. БКО «Талисман» были замечены сразу на нескольких сирийских истребителях МиГ-29, что указывает на тот факт, что Белоруссия активно помогает сирийским военным совершенствовать свою боевую технику», – говорится в статье.

Поставки БКО «Талисман» актуальны для сирийской армии, так как, по неподтверждённым данным, на вооружении боевиков могут находиться переданные Турцией системы противовоздушной обороны, а сами турецкие ВВС уже попытались атаковать сирийские самолёты 19 августа.

«В этой связи следует отметить, что экспорт Беларуси в Сирийскую Арабскую Республику по непубликуемым позициям (вооружения, летательные аппараты, драгметаллы, табачные изделия) в январе-июне 2019 года составил 12.6 млн. долларов, что составляет 82% всего экспорта (в 2018 году – 31.6 млн. долларов, что составило 72% всего экспорта). Судя по статданным, Беларусь вполне могла поставить комплексы «Талисман» сирийским ВС и напрямую, хотя схема поставок через РФ может иметь определенные политико-экономические преимущества», – написал в своем телеграм-канале белорусский военный обозреватель Егор Лебедок.