Белоруссия потребовала от Польши извинения за акты геноцида

31.03.2021, Москва, Елена Острякова

Польша должна извиниться за акты геноцида, которые совершали ее солдаты, оставшиеся на территории Белоруссии после окончания Великой Отечественной войны. Примером должен быть бывший президент РФ Борис Ельцин, который извинился за расстрел польских офицеров в Катыни.

Об этом в интервью белорусскому ВоенТВ заявил председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорь Марзалюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Польша очень любит из себя изображать такую жертву, которая была на кресте распята за всю европейскую культуру. Так я напомню, что президент Ельцин за Катынь покаялся, хотя он не совершал эти преступления, и дал возможность создать там мемориал. Он вел себя достойно как мужчина.

Если вы не отделяете себя от этих воинов, услышьте нашу боль, попросите прощения, заплатите семьям погибших компенсацию и поставьте за деньги польского правительства мемориал на месте гибели православных белорусов. Это свидетельствовало бы о том, что Польша цивилизованное государство», – сказал Марзалюк.

Польша реабилитировала участников геноцида в Белоруссии, назвав их «Проклятыми солдатами», хотя только один из командиров Ромуальд Райс («Бурый») устроил настоящий геноцид, уничтожив 5 мирных деревень и убив 77 православных белорусов.

«После 45-го года эти люди на свой страх и риск проводили акции терроризма и устрашения. По всем конвенциям это незаконные вооруженные формирования. Среди командиров этого подполья было много людей с расистскими и близкими к нацистским взглядами. Они хотели видеть моноэтнческую Польшу без белорусов, литовцев, украинцев, евреев, словаков. Они проводили нацистские зачистки и уничтожение мирного населения по этническому и конфессиональному признаку», – сказал Марзалюк.

Он также считает, что так называемые «Карты поляка», которые польские власти выдают жителям западных областей Белоруссии, являются «абсолютно дискриминационным не уважающим белорусский суверенитет документом» с точки зрения международного права.