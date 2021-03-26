Белоруссия предъявила претензии на Аляску

26.03.2021, Москва, Елена Острякова

МИД Белоруссии опубликовал издевательский комментарий в связи с тем, что посольство США в Минске опубликовало поздравление «всем белорусам» с так называемым Днем Воли, который отмечают только белорусские националисты.

В отместку белорусские дипломаты поздравили американцев с недавним 160-летием принятия Конституции Конфедеративных Штатов Америки.

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«К сожалению, сегодня американское общество глубоко расколото, В качестве бескорыстного жеста доброй воли Беларусь, имея опыт площадки переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы (по Донбассу, – прим. ред.), готова предложить свои услуги в деле организации такого процесса. Мы окажем любое посильное содействие, в том числе с привлечением наших партнеров по интеграционным структурам», – говорится в комментарии.

Белорусские дипломаты выразили восхищение Джулианом Ассанджем и Эдвардом Стоуном, «которые пожертвовали практически всем ради подлинной свободы и гармонии в американском обществе».

«Беларусь вместе с американским народом с нетерпением ждет того дня, когда простой американец сможет свободно и беспрепятственно прогуливаться возле Капитолия», – говорится в комментарии.

Белорусский МИД выражает деланную благодарность США и послу в Минске Джулии Фишер за советы в области демократии.

«Глубоко проникшись вниманием США к судьбе Беларуси, в качестве ответного шага мы можем внести бескорыстный вклад в развитие сельского хозяйства Аляски и эффективное освоение ее земель. В этой связи готовы рассмотреть возможность совместного управления данной территорией», – говорится в комментарии.

В финале высказывается готовность «с радостью встречать Шестой флот США у морских границ Беларуси!».

«Заявления, выдержанные в подобном тоне – редкость. Тем интереснее будет наблюдать за судьбой посольства и за развитием отношений. Напомню, что приостановленный (пока) пакет санкций стал причиной цепочки событий, в результате чего посол США покинул Беларусь.

Ужесточение риторики подталкивает США к решению об ограничении уровня контактов. С другой стороны, процессы в регионе и фактор КНР создают предпосылки для обратного процесса. Тон ответа беларуского МИД так же нельзя оставить без ответа», – прокомментировал демарш дипломатов бежавший в Киев Белорусский политолог Игорь Тышкевич.