Белоруссия приготовила ответ на развертывание у своих границ войск Польши, Литвы и Украины

Польша, Литва и Украина развертывают войска и инфраструктуру на границах Белоруссии, позволяющие в короткие сроки значительно нарастить боевой состав и создать группировки.

Об этом заявил помощник министра обороны Белоруссии по идеологической работе Леонид Касинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отмечено прибытие военнослужащих Эстонии со стороны Польши, в задачи которых будут входить, в том числе, мероприятия по подготовке рокадных дорог. Как связан миграционный кризис с данными инженерными мероприятиями – непонятно, от слова совсем.

Говоря военными терминами, данные мероприятия входят в перечень мероприятий заблаговременной подготовки к ведению боевых действий и предназначены для осуществления ускоренной переброски войск вдоль государственной границы Республики Беларусь.

Отмечена военная активность и со стороны Литвы. На литовском направлении сосредоточено около 4 тысяч военнослужащих. На южном направлении силовыми ведомствами Украины проводится специальная операция под кодовым названием «Полесье». Спланированы мероприятия по внеплановым сборам с военнослужащими запаса», – доложил Касинский.