Белоруссия приготовила ответ на развертывание у своих границ войск Польши, Литвы и Украины
Польша, Литва и Украина развертывают войска и инфраструктуру на границах Белоруссии, позволяющие в короткие сроки значительно нарастить боевой состав и создать группировки.
Об этом заявил помощник министра обороны Белоруссии по идеологической работе Леонид Касинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Отмечено прибытие военнослужащих Эстонии со стороны Польши, в задачи которых будут входить, в том числе, мероприятия по подготовке рокадных дорог. Как связан миграционный кризис с данными инженерными мероприятиями – непонятно, от слова совсем.
Говоря военными терминами, данные мероприятия входят в перечень мероприятий заблаговременной подготовки к ведению боевых действий и предназначены для осуществления ускоренной переброски войск вдоль государственной границы Республики Беларусь.
Отмечена военная активность и со стороны Литвы. На литовском направлении сосредоточено около 4 тысяч военнослужащих. На южном направлении силовыми ведомствами Украины проводится специальная операция под кодовым названием «Полесье». Спланированы мероприятия по внеплановым сборам с военнослужащими запаса», – доложил Касинский.
По его словам, в течение недели отмечены полеты стратегической разведывательной авиации США, самолетов радиоэлектронной разведки, самолетов разведки наземных целей типа Джистарс ВВС США, а также разведывательно-ударной беспилотной авиации на расстоянии от 20 до 35 км от границы с Белоруссией.
«В связи с нарастанием полетов авиации НАТО у границ Республики Беларусь и в целях предотвращения нарушения Государственной границы, военным ведомством принято решение о совместном патрулировании воздушного пространства смешанными тактическими группами самолетов СУ-30СМ Российской Федерации и Республики Беларусь. Созданная система реагирования на подобные вызовы позволяет нам в кратчайшие сроки, при необходимости, создать группировки войск на любом направлении», – сказал Касинский.
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