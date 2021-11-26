Белоруссия приготовила ответ на развертывание у своих границ войск Польши, Литвы и Украины

26.11.2021  19:34 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Литва, Общество, Политика, Польша, Провокации, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Польша, Литва и Украина развертывают войска и инфраструктуру на границах Белоруссии, позволяющие в короткие сроки значительно нарастить боевой состав и создать группировки.

Об этом заявил помощник министра обороны Белоруссии по идеологической работе Леонид Касинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша, Литва и Украина развертывают войска и инфраструктуру на границах Белоруссии, позволяющие в короткие...

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«Отмечено прибытие военнослужащих Эстонии со стороны Польши, в задачи которых будут входить, в том числе, мероприятия по подготовке рокадных дорог. Как связан миграционный кризис с данными инженерными мероприятиями – непонятно, от слова совсем.

Говоря военными терминами, данные мероприятия входят в перечень мероприятий заблаговременной подготовки к ведению боевых действий и предназначены для осуществления ускоренной переброски войск вдоль государственной границы Республики Беларусь.

Отмечена военная активность и со стороны Литвы. На литовском направлении сосредоточено около 4 тысяч военнослужащих. На южном направлении силовыми ведомствами Украины проводится специальная операция под кодовым названием «Полесье». Спланированы мероприятия по внеплановым сборам с военнослужащими запаса», – доложил Касинский.

По его словам, в течение недели отмечены полеты стратегической разведывательной авиации США, самолетов радиоэлектронной разведки, самолетов разведки наземных целей типа Джистарс ВВС США, а также разведывательно-ударной беспилотной авиации на расстоянии от 20 до 35 км от границы с Белоруссией.

«В связи с нарастанием полетов авиации НАТО у границ Республики Беларусь и в целях предотвращения нарушения Государственной границы, военным ведомством принято решение о совместном патрулировании воздушного пространства смешанными тактическими группами самолетов СУ-30СМ Российской Федерации и Республики Беларусь. Созданная система реагирования на подобные вызовы позволяет нам в кратчайшие сроки, при необходимости, создать группировки войск на любом направлении», – сказал Касинский.

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