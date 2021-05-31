Белоруссия пригрозила Украине выходом из масштабного антироссийского проекта

31.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Белоруссия выйдет из антироссийского проекта Е40 по объединению водных путей от Черного до Балтийского моря, если Украина и дальше будет совершать в отношении нее агрессивные шаги.

Об этом в интервью телеканалу «Беларусь-1» заявил вице-премьер Белоруссии Николай Снопков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До недавнего отношения были довольно прагматичными. Более того, мы даже рассматривали вариант углубления Днепра. Такой достаточно долгоиграющий и перспективно-системный проект с выходом к Черному морю. Фактически это новый путь из Европы к Черному морю, крайне выгодный всем. Это просто совсем другой уровень затрат на логистику. Если сейчас будет происходить вот такой агрессивный отход в сторону и игнорирование разумных экономических интересов, значит, так тому и быть», – сказал Снопков.

Проект Е40 обговаривался властями России и Украины с конца 2019 года. Он предполагал, что по маршруту длиной 2 тысячи километров: Балтийское море — Гданьск — Днепр — Черное море через Днепр, Припять, Буг и Вислу будут транспортироваться металл, калийные удобрения, нефтепродукты.

Для полноценного установления судоходного пути Е40 необходимо было углубить дно на перекатах Днепровского и Днепродзержинского водохранилищ, увеличить габариты водного пути на участке Киевская ГЭС — Нижние Жары.

По предварительным оценкам, в украинский участок необходимо вложить 30 млн евро, в белорусский -170 млн евро, в польский – 9 млрд евро. Белорусские экологи предупреждали, что строительство шлюзов приведет к затоплению, в то числе, вдоль реки Припять.

Западные эксперты рассматривали Е40 как важный геополитический проект, направленный на евроинтеграцию Белоруссии и даже как на удаление от «русского мира». Белорусский президент Александр Лукашенко обсуждал Е40 еще с Петром Порошенко в 2017 году, а в 2016-м соответствующий меморандум Белоруссия подписала с Польшей. В октябре 2019 Лукашенко вспомнил о Е40 на встрече с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.