Белоруссия приостановила поставки электроэнергии Украине. Пошли перетоки из России

Новости Украины

С 18 ноября поставки электроэнергии из Белоруссии на Украину приостановлены.

Об этом свидетельствуют данные оператора системы передачи «Укрэнерго», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Минэнерго Белоруссии не назвали причины прекращения поставок, хотя 17 ноября заявляли, что первый энергоблок Белорусской атомной электростанции отключен от сети после срабатывания автоматики.

«17 ноября в 10.33 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети действием автоматики. Специалистами проводится диагностика и анализ работы технологических систем», — говорится в сообщении Минэнерго.

В ведомстве также отметили, что возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии на Украину будет рассматриваться республикой с учетом технических возможностей.

Киевский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в комментарии «ПолитНавигатору».

связывает приостановку поставок с отключением блока Белорусской АЭС и считает, что поставки вскоре возобновятся.

«Это прекращение поставок, вероятно, связано с остановкой блока на Белорусской АЭС. Добавить этому нечего, потому что нет никакой информации кроме этой. Конечно, СМИ пытаются представить происходящее как великую «зраду», но, по-моему, тут все очень банально – блок отключился, источника электроэнергии нет. Поэтому поставки электроэнергии в Украину и приостановили. Я думаю, поставки возобновят точно так же, как и прекратили, без политики. Просто ситуация сейчас наэлектризованная, поэтому все и пишут об этом так», – считает Землянский.

Похожего мнения придерживается эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук.

«Я не вижу оснований говорить о прекращении поставки электроэнергии. Пока ничего принципиально не меняется, поставки электроэнергии будут продолжаться. Есть контракты, подписанные «Белэнерго» с компаниями Украины. Вчера отключён от сети блок Белорусской АЭС. Показательно в этой ситуации то, что вот эти 415 мегаватт в час, которые мы получали из Белоруссии, всё-таки важны для нашей энергосистемы, потому что с момента прекращения поставок из Белоруссии мы сразу же увеличили перетоки из России. Ранее из России объёмы перетоков составляли 100 мегаватт в час, сейчас начали брать 300 мегаватт в час.

Это означает, что в энергобалансе Украины есть «дыра», и когда выпала Белоруссия, её попытались заткнуть поставками из России», – сказал Корольчук.

Примечательно, что ранее на Украине было принято решение об отказе от импорта электроэнергии из России и Белоруссии, которое было отменено с приближением холодов.