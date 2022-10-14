Белоруссия признала «Республику Косово». Пока – в европейском футболе

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Сборная Белоруссии сыграет с футболистами из самопровозглашенной «Республики Косово» в матчах квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Такой шаг может грозить белорусской команде потерей стадиона в сербском Нови Саде как домашней арены, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спорт вне политики. Понятно, что мы не признаем это образование («Республику Косово» – прим. ПН), но у нас были ситуации, когда приезжали на соревнования представители Косово, проводились Европейские игры в Белоруссии несколько лет назад. Президент Сербии присутствовал на этих играх, где косовские спортсмены принимали участие», – сказал Макей.

По его словам, «существуют определённые политические нюансы, но в данной ситуации надо более чувствительно посмотреть на этот вопрос и не принимать радикальных решений».

Макей также прокомментировал ультиматум УЕФА, которая пригрозила дисквалификацией тем, кто откажется играть со сборной «Республики Косово». Глава МИД Белоруссии назвал это показателем двойных и даже тройных стандартов.

«Потому что тут вмешивается политика: “Мы вас заставим под давлением делать те шаги, которые мы хотим”. Для руководителей спортивных федераций подобные заявления неуместны. Если вы выступаете за олимпийские принципы, за олимпийский подход к спортивным соревнованиям – придерживайтесь этих принципов», – сказал он.

Подобное решение футбольных властей Белоруссии грозит этой стране потерей «домашней» арены в Европе. Согласно решению УЕФА, сборная Белоруссии по футболу должна свои матчи проводить на «нейтральном» поле, которым с мая 2022 года является стадион в сербском городе Нови Сад. В июне сборная Белоруссии играла там матчи в рамках «Лиги Наций» с командами Словакии, Азербайджана и Казахстана.

В квалификационном раунде Евро-2024 года Белоруссия находится в одной группе с Андоррой, Израилем, Румынией, Швейцарией и «Республикой Косово». Хотя Румыния также не признаёт независимость Косово (согласно Резолюции СБ ООН 1244 и Конституции Сербии – сербский автономный край Косово и Метохия), однако футбольная сборная никогда не отказывалась играть с косовской.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на недавней встрече президента России Владимира Путина и лидера сербов Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика обсуждался товарищеский матч между сборными РФ и БиГ по футболу, назначенный на 19 ноября.