Белоруссия признала РФ своим единственным союзником

01.03.2019, Минск, Владимир Гладков

Не смотря на некоторые проблемы, Белоруссия и Россия должны продолжать сотрудничество в военной сфере.

Об этом во время брифинга заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сегодня на территории Белоруссии расположены две российские базы, вы их знаете. Вы за них платите ноль. В своё время я был на одной базе, на второй. Что меня радует – там три человека россиян, остальные белорусы. И служат в интересах России, никаких проблем. Но вы нам за эти базы ничего не платите.

И когда, уже через год, надо будет заключать соглашение, я, разговаривая с вашими начальниками, разозлившись, сказал: «Мы с вас и копейки не возьмем, даже если вы не отрегулируете налоговый манёвр. Пусть эти деньги будут у вас, мы вам их подарим, но за базы мы с вас и копейки не возьмём, потому что это наша общая безопасность».

Но когда у меня некоторые типы вооружений вышли из строя, и я прошу ваших военачальников подставить плечо, они отвечают, что «это так дорого, это невозможно». Намёк на то, что надо купить. Я почти публично сказал: «Вы что, хотите, чтобы я купил у вас автомат Калашникова для того, чтобы вас защищать?». До чего мы дошли? Если у вас возможностей больше – так поддержите белорусскую армию. В конце концов приняли решение, что будем покупать, что поделать. Я имел в виду самолёты и так далее», – отметил Лукашенко.

Однако он признал, что, несмотря на некоторые отдельные проблемы, Россия и Белоруссия должны сохранить добрые отношения, ведь других друзей у защитников славянского мира нет.

«Пока у нас, в белорусско-российских отношениях, хорошо, это хорошее нельзя загубить. У нас хватает противников, а может даже врагов. Нам врагов искать не надо, мы их всех знаем, они сами найдутся. А сохранить наши отношения – это святое. У нас, как и у вас, ведь и близких друзей нет. Мы остались вдвоём, и имейте в виду. Что мы отвечаем за славянский мир и славянскую цивилизацию. И если мы загубим это, нашим детям будет очень тяжело.

Я привёл несколько фактов, которые нужно решать прежде, чем, как некоторые считают, надо завтра объединить наши государства», – добавил Лукашенко.