Белоруссия призвала Зеленского начинать переговоры с ЛДНР

21.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина должна запустить внутринациональный диалог в стране и безукоснительно выполнять «Минские договоренности». Только так можно добиться разрешения конфликта на Донбассе.

Об этом, выступая на Генассамблее ООН, заявил представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В качестве действенной и, собственно, единственной основы для разрешения кризиса мы видим исключительно мирный договор, в том числе и, может быть, в первую очередь внутриукраинский диалог, прекращение насилия, недопущение вооруженных столкновений и соблюдение сторонами без каких бы то ни было предварительных условий «Минских договоренностей», – заявил Рыбаков.