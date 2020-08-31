Белоруссия продолжает поставлять топливо бандеровской Украине: Партизаны хотели пустить цистерны под откос

31.08.2020, Житомир, Тарас Стрельцов

На Украине в Житомирской области неизвестные взорвали железнодорожные пути, по которым следовал из Белоруссии поезд с грузом бензина и дизельного топлива. Об инциденте сообщили в пресс-службе СБУ, которая возбудила дело по статье «теракт», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Таким образом, несмотря на заявления главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы о заморозке контактов с Минском, Киев продолжает закупать ГСМ, необходимые, в частности, для продолжения карательной операции против республик Донбасса.

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«Следователи Управления СБУ в Житомирской области начали уголовное производство по факту подрыва железнодорожного пути, по которому двигался грузовой поезд сообщением «Барбары – Коростень».

На перегоне «Сокорики-Бехи» во время движения поезда, который транспортировал из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом, произошел взрыв, в результате которого деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы. Жертв нет», – говорится в сообщении СБУ.

Политолог Олег Хавич поясняет, почему Владимир Зеленский и Александр Лукашенко продолжат экономическое сотрудничество, несмотря на заверения украинского МИДа о приостановке контактов.

«По заявлениям так называемой украинской дипломатии в отношении Белоруссии легко наблюдать за зигзагами дипломатии американской и собственно белорусской. Так, месяц назад тот же Кулеба публично приглашал Белоруссию в качестве наблюдателя на встречу глав МИД «Люблинского треугольника» – очередного антироссийского формата в составе Литвы, Польши и Украины, созданного по американским лекалам. Все прекрасно понимают, что подобное приглашение озвучивается лишь в одном случае – если есть гарантия его принятия, и она явно была получена от главы МИД Белоруссии Макея, главного агента Запада в окружении Лукашенко. Кстати, приглашение до сих пор не отозвано и не отвергнуто, что неудивительно.

Напомню, 31 августа 2019 года в Варшаве состоялись «четырёхсторонние консультации» на уровне руководителей органов национальной безопасности США, Польши, Украины и Белоруссии. На них советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, который перед этим посетил Киев и Минск, обсудил с руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом, секретарём СНБО Украины Данилюком и государственным секретарём Совета Безопасности Белоруссии Станиславом Засем «ситуацию в Центрально-Восточной Европе и механизмы формирования построения стабильности для обеспечения суверенитета, безопасности и территориальной целостности стран». В заседании принимал участие также замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко.

Отмечу, что, несмотря на громкие заявления госсекретаря США Майка Помпео в адрес властей Белоруссии, американская нефть 11-12 августа была доставлена на белорусские НПЗ. Это, кстати, специальный сорт нефти «Белый орёл», созданный в США для замены российской марки «Юралз», под которую заточена белорусская нефтепереработка, десятилетиями дотируемая из РФ.

Так что обращать особое внимание на слова главы МИД Украины о «паузе в контактах» я смысла не вижу. Тем более пауза явно будет избирательной, и белорусская солярка, изготовленная из американской нефти, скоро опять будет залита в баки украинской бронетехники на Донбассе», – говорит Хавич.