Белоруссия продолжает шантаж транзитом российской нефти

13.01.2020, Москва, Елена Острякова

Федеративная антимонопольная служба России и министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии (МАРТ) не смогли сегодня согласовать повышение тарифа на транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

Об этом сообщает оппозиционное белорусское информагентство БелаПАН со ссылкой на пресс-службу МАРТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Белорусская сторона ранее предложила повысить тариф на 16,6%, но российская «Транснефть» считает, что новый тариф не подтвержден расчетами по действующей методике.

1 сентября 2019 года Белоруссия уже повышала тарифы на 3,7% и объясняла это необходимостью компенсировать свои потери от транспортировки загрязненной дихлорэтаном нефти в апреле. Эксцесс произошел по вине «Транснефти», которая это признала.

Несколько дней назад Белоруссия ввела дополнительный экологический налог на транзит нефти в объеме 50% от прибыли компаний-транзитеров.

В тот же день в оппозиционных белорусских СМИ была опубликована утечка якобы из администрации президента о готовящейся остановки транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Согласно действующей методике, тарифы должны быть согласованы до 15 января. Если это не удастся сделать, решение необходимо принять до 1 февраля.

Главный редактор российской либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, что вопрос транзита российской нефти через Белоруссию затрагивался на переговоров Ангелы Меркель и Владимира Путина. Канцлер ФРГ якобы получила от президента РФ заверения в том, что вопрос будет решен.