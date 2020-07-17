Белоруссия расплачивается за предательство России в 2014 году

17.07.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусский народ расплачивается «неудачными выборами» за свое предательство братского русского народа в 2014 году.

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил полковник запаса Владимир Трухан, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы отпереживались, когда Лукашенко в 14-м году любили и кричали, пусть Россия со всем миром за Крым бодается, а мы сейчас между струек проскочим и грошей заробляем. Вы сейчас разгребаете последствия, потому что Бог не фраер», – сказал Трухан.

Единственное, что могут белорусы в текущей ситуации, по его мнению, – не допустить в своей стране «украинского сценария».

«Я не понимаю, чего сейчас граждане Белоруссии рвут сердечную мышцу. Сядьте, успокойтесь – не удались у вас эти выборы. Вы не за эти выборы думайте, а что будет после них. Вам задача номер раз – не допустить, чтобы кто-нибудь подхватил этот протест и не раскачал Майдан, потому что это бывает моментально. Ребята всегда наготове. Видят проползающую мимо возможность и хватаются. А потом вы сами не заметите, как проснетесь в другой стране с сожженным Дворцом Независимости», – сказал Трухан.