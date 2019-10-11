Белоруссия разрабатывает новые ракеты на фоне «сложных отношений с РФ»

11.10.2019, Москва, Елена Острякова

Модернизированная реактивная система залпового огня «Ураган» скоро поступит на вооружение армии Белоруссии. Успешные испытания РСЗО боевыми пусками прошли на полигоне Осиповичский. Снаряды с высокой точностью поразили цели.

Об этом сообщает министерство обороны Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это были лишь предварительные испытания. Еще будем совершенствовать некоторые моменты. В скором времени пройдут и государственные испытания. Уже после этого будет решаться вопрос о постановке боевых машин в наши Вооруженные Силы», – сказал начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Белоруссии генерал-майор Геннадий Козловский.

РСЗО прошла углубленную модернизацию на предприятиях ГВПК Беларуси. Модернизированный «Ураган» получил улучшенный тактико-технические характеристики: новые шасси, современные средства навигации, связи, передачи данных, позиционирования и другое.

«Результат модернизации боевой машины оправдал ожидания. Модернизированный «Ураган» получился приемлемым для наших войск. Благодаря новым шасси он имеет улучшенную проходимость, более удобен в обслуживании. Перевод из походного положения в боевое осуществляется быстрее, чем у не модернизированной версии этой РСЗО», – сказал Красовский.

Бежавший из Белоруссии на Украину Игорь Тышкевич полагает, что Белоруссия активно разрабатывает собственные ракетные технологии на фоне «сложных отношений с таким союзником как Российская Федерация».

«Вместе с Китаем создана РСЗО «Полонез», которая достигает расстояние до 300 км. Дорабатывается китайская ракета М20, которая может поражать цели до 500 км. Создан «Бук» белорусской модификации. Он абсолютно новый с точки зрения начинки зенитно-ракетный комплекс», – сказал Тышкевич в эфире телеканала UATV.

Именно этим, полагает Тышкевич, обусловлен интерес Лукашенко к ракетным технологиям Украины, о котором белорусский президент заявил недавно в Житомире.

«Речь идет не о ракетах для мирного космоса. Белорусская ракетная программа использует китайские ракетоносители, чтобы запускать спутники. Речь идет о военных ракетах. Это такая программа: трактора в обмен на ракеты. На «Южмаше» собирают троллейбусы «Днипро» из белорусских машинокомплектов, хотя об этом не любят распространяться», – сказал Тышкевич.