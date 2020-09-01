Белоруссия рискует превратиться в убогую Молдову

01.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Смена формы правления в Белоруссии на парламентскую республику и возврат к предыдущей Конституции – это очевидное ослабление государства и шаг страны в неизвестность, что может стать ловушкой для белорусского народа.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас такая патовая ситуация – все споры переместятся в Конституцию. Недаром они начали говорить о Конституции 1994 года или другие варианты – я думаю, они скоро поймут ошибку, что нельзя возвращаться к прошлому.

Но они будут толкать страну в ситуацию парламентской республики – что было как в Армении, как в Молдавии и так далее. Конечно, указывать будут на другие развитые страны – на Германию и так далее.

Но везде, хоть в Японии, хоть в Италии, во всех других именно парламентских республиках, всегда, если это не подкреплено, как в Англии, королевской властью, которая над парламентом и правительством, всегда у вас будут бесконечные кризисы.

Каждый год, каждые полгода, и каждый раз, как в Молдавии, можно устраивать перезахват власти. Одна фракция одному олигарху принадлежит, другая другому и так далее. Это – ослабление, которое сразу приведёт непонятно куда. Сейчас очень важно белорусскому народу не попасть в эту ловушку», – заявил Матвейчев.