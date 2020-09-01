01.09.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Конфликт, Коррупция, Кризис, майдан, Молдова, Общество, Политика, Россия
Просмотров:

Белоруссия рискует превратиться в убогую Молдову


Смена формы правления в Белоруссии на парламентскую республику и возврат к предыдущей Конституции – это очевидное ослабление государства и шаг страны в неизвестность, что может стать ловушкой для белорусского народа.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас такая патовая ситуация – все споры переместятся в Конституцию. Недаром они начали говорить о Конституции 1994 года или другие варианты – я думаю, они скоро поймут ошибку, что нельзя возвращаться к прошлому.

Но они будут толкать страну в ситуацию парламентской республики – что было как в Армении, как в Молдавии и так далее. Конечно, указывать будут на другие развитые страны – на Германию и так далее.

Но везде, хоть в Японии, хоть в Италии, во всех других именно парламентских республиках, всегда, если это не подкреплено, как в Англии, королевской властью, которая над парламентом и правительством, всегда у вас будут бесконечные кризисы.


Каждый год, каждые полгода, и каждый раз, как в Молдавии, можно устраивать перезахват власти. Одна фракция одному олигарху принадлежит, другая другому и так далее. Это – ослабление, которое сразу приведёт непонятно куда. Сейчас очень важно белорусскому народу не попасть в эту ловушку», – заявил Матвейчев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть