Белоруссия сбила дрон-шпион НАТО

18.05.2021, Москва, Елена Острякова

Белорусские пограничники сбили радиоэлектронным ружьем беспилотный летательный аппарат вблизи границы с Литвой.

Об этом сообщает белорусский Государственный комитет на своем официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сообщении подчеркивается, что это не первый случай незаконного использования беспилотников у границ Белоруссии.

Как заявил в интервью телеканалу СТВ заместитель начальника Генштаба ВС Белоруссии Игорь Король, еженедельно фиксируется до 30 полетов разведывательной авиации стран НАТО.

«Причем, задействован весь арсенал авиации, начиная от самолетов стратегической разведки и заканчивая тактическими разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами. К сожалению, стали учащаться разведывательные полеты стратегически-бомбардировочной авиации НАТО. А именно – США», – сказал Король.

По его словам, только в этом году уже совершено 9 таких полетов.

«С большой долей вероятности можно сказать, что в ходе этих полетов, в том числе, отрабатываются варианты нанесения ударов как по Республике Беларусь, так и по Российской Федерации», – сказал Король.