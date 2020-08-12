Белоруссия скатывается к гражданской войне

04.11.2020, Минск, Артем Агафонов

Самозванный «президент» Беларуси Светлана Тихановская села в лужу со своим ультиматумом. Обещанная ей всенародная забастовка не состоялась. Примерно такими словами белорусская пропаганда, да и многие российские эксперты комментировали ультиматум, объявленный 26 октября Светланой Тихановской. Прошло 10 дней. Пора подвести промежуточные итоги. Действительно ли нереализованный ультиматум был провалом оппозиции?

На первый взгляд, так оно и было. Несмотря на бодрые заявления оппозиции, включая Тихановскую, заявленных результатов ее ультиматум не достиг, да и не мог достигнуть. Забастовка была далеко не массовой. Бастовали немногочисленные частные магазины, заведения общепита и сервиса. На крупных госпредприятиях, дающих основной поток налогов и внешнеторговой выручки число бастующих измерялось, в лучшем случае, десятками и погоды совершенно не делало.

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Наиболее массово бузили студенты, но их буза на состоянии экономики не сказывается совершенно. Блокировки всех дорог тоже, разумеется, не было. Но не нужно быть великим стратегом, чтобы понять, что такие цели были недостижимы. И не нужно считать, что в штабе Тихановской сплошь одни идиоты, которые этого не понимали. Понимали и вели свою игру. И, если подвести баланс недели, получится, что, если кто-то и оказался в плюсе по ее итогам, так это только оппозиция. Остальные только проиграли.

Протесты, несмотря на несостоявшуюся забастовку, не только не стихли, но и прибавили в радикализме. Массовым явлением стала «рельсовая война» – каждый день поступают десятки сообщений о замыкании железнодорожных путей с целью вызвать сбои в графике движения поездов. Власти обвиняют тех, кто этим занимается, чуть ли не в терроризме, но пока в наведении порядка на железной дороге не преуспели.

Силовики все чаще становятся мишенью радикалов. Их обстреливают, горят их автомобили и здания. От таких новостей у некоторых лиц с неустойчивой психикой буквально сносит крышу. Новость о том, что в Гродно местный житель начитался новостей и пошел крушить милицейские автомобили показательна. Чрезмерное насилие со стороны силовиков все чаще вызывает ответное насилие. В конце прошлой недели пограничники задержали группу анархистов во главе с Игорем Олиневичем, который еще в 2010 году участвовал в аналогичном нападении на российское посольство. Анархистам предъявили обвинение в терроризме и постарались выставить единственными возмутителями спокойствия, повесив на них все инциденты с поджогами. Но анархисты сидят в СИЗО, а инциденты продолжаются.

Радикализуется не только оппозиция, но и власть. Лукашенко уже перешел к военной терминологии, приказав «в квартирах пленных не брать» и отрывать руки тем, кто тронет военного во время протестов. Руки пока никому не оторвали, но насилия стало больше и меры в отношении протестующих стали на порядок жестче. Например, в отношении всех задержанных участников марша 1 ноября, который не отличался ни массовостью, ни особым радикализмом, возбуждены уголовные дела по статье о массовых беспорядках. Задержан был 231 человек. Мрачной иронии этому добавляет то, что люди шли для того, чтобы почтить память жертв сталинских репрессий, а попали под репрессии лукашенковские.

Такая вот своеобразная историческая преемственность. Жестко расправляются и с протестующими студентами – из вузов «за политику» отчислено по состоянию на вчерашний день 138 человек. И, похоже, на этом репрессии не остановятся – оставшиеся проводят акции солидарности с отчисленными, а преподаватели – десятками и сотнями подписывают петиции в их защиту. Авторитета власти такие меры точно не добавляют, но Лукашенко это не особо смущает – он явно рассчитывает держаться на штыках.

Со штыками, кстати, тоже далеко не все понятно. На прошлой неделе Лукашенко отправил в отставку трех крупных силовиков – секретаря Совбеза Вакукльчика, министра внутренних дел Караева и его заместителя Барсукова. Все трое получили назначения с явным понижением, став помощниками президента в двух западных областях и Минске. Ко всему прочему, их уволили со службы в силовых ведомствах. По самой логичной версии, таким образом Лукашенко пытается выстроить дублирующую вертикаль власти. Помимо чиновничьей, будет еще силовая. Одним только чиновникам он, похоже, уже не доверяет. Но и в силовых кругах эффект от этой отставки будет не в пользу Лукашенко. Если уж Караев, изображавший из себя «последнего солдата императора» и наговоривший много верноподданной дичи по ТВ угодил в опалу, то что говорить о других, не столь ретивых?

В общем, оппозиция провалила ультиматум, но только усилилась после него. Власть и народ – в проигравших. Первая, с упорством, достойным лучшего применения, толкает себя к краху, своими действиями расширяя и усиливая протестную базу. Второму остается лишь наблюдать, как власть и оппозиция толкает страну к гражданской войне, умирать в которой придется простым гражданам.