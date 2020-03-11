Белоруссия скрытно от России крепит военный союз с Украиной

11.03.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия развивает военно-техническое сотрудничество с Украиной, скрывая его от России. Об этом в эфире своего youtube-канала заявил бежавший из Минска в Киев политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «Политнавигатора».

В частности он утверждает, что 74% грузовых автомобилей украинской армии имеют белорусское происхождение, хотя и собираются на украинском СП «МАЗ «Богдан».

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«Из 806 автомобилей, которые поступили на нужды ВСУ, от 690 до 700 имеют белорусские корни. Формально Республика Беларусь продает только машинокомплекты МАЗ, из которых украинские компании делают либо броневики, либо грузовые автомобили для нужд армии», – сказал Тышкевич.

По его словам, белорусские производители очень ценят сотрудничество с Украиной, поскольку в перспективе в ВСУ подлежат замене 12 тысяч грузовиков. Ради этого заказа МАЗ отказался от закупок двигателей в Ярославле. Вместо этого в белорусском технопарке «Великий камень» срочно был построен китайский завод двигателей.

Помимо обычных грузовиков, украинцы производят на основе белорусских машинокомплектов и брони автомобили «Варта» и «Казак-2», которые «противостоят российской агрессии на Донбассе».

«Белорусский военпром также требует информации о том, насколько те или иные технические решения эффективны в условиях реальных боевых действий. Украина – это большой испытательный полигон. Реализуя там свои технические решения, ты делаешь свою технику лучше», – сказал Тышкевич.

Схема с грузовиками стала известна случайно из отчета украинского завода КРАЗ, который из-за нее потерял военный заказ. По мнению Тышкевича, существуют и другие белорусско-украинские схемы, которые тщательно скрываются от России.

«Украина начала производство колесного шасси для ракеты «Ольха». Русские пытались сделать такую платформу, ничего не получилось. Будем считать, что это успех украинских инженеров. Но напомню, что минский МЗКТ входит в десятку лидеров по производству колесных шасси для специальной техники», – сказал Тышкевич.

Его также заинтересовало происхождение противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П», который на Донбассе «эффективно применяется против российских танков».

«Ракета там украинская, система наведения белорусская. Так случилось удивительным образом, что оба государства начали его производство – каждое под своим именем. Будем считать, что случайно украинцы нашли у себя под столом документы на системы наведения, белорусы – на ракеты. Знаете, совпадения бывают», – иронизирует Тышкевич.

Он также не исключает, что твердотопливные технологии для ракеты «Бук», недавно испытанной в Белоруссии, имели украинское происхождение. Ускорилась и разработка белорусской ракеты М-20, дальность которой составляет 500 метров.

Политолог напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским публично заявлял об интересе к ракетным технологиям.

«Думаю, что и ежику понятно, что речь шла не о мирном космосе», – сказал Тышкевич.