Белоруссия собралась покупать русскую нефть за копейки

02.04.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия будет покупать нефть у России в апреле по цене 4 доллара за баррель.

Об этом заявил сегодня премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поставка российской нефти будет осуществляться без премии. Эта жесткая и последовательная установка главы государства о покупке нефти без премии к цене выдерживается правительством. Результат этой позиции – цена, по которой будем покупать нефть в апреле: около $4 за баррель. Мы рассчитываем получить 2 млн тонн нефти», – сказал Румас.

На прошлой неделе замминистра финансов РФ Алексей Сазанов уже опровергал слова Румаса о том, что Россия будет выплачивать из собственного бюджета премию компаниям, поставляющим нефть на белорусские НПЗ. Традиционно эти премии выплачивает покупатель.

В феврале о том, что Россия приняла белорусские условия и заплатит минимум 300 миллионов долларов, чтобы компенсировать свой налоговый маневр, заявлял президент Лукашенко. Это утверждение дезавуировал тогда министр энергетики РФ Александр Новак. Цена нефти сегодня утром выросла на 12%.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что пока таких предложений со стороны России не поступало.

«Это вопрос конъюнктуры рыночной. Мы всегда говорим о рыночной конъюнктуре. Если будут такие времена, если будут предложения по таким ценам, то значит можно будет закупить. Но если таких времен рыночных не наступит, и даже если наступят, но будет отсутствовать предложение, тогда закупить не получится», – прокомментировал Песков заявление Румаса.