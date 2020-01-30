30.01.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия, Экономика
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Белоруссия стала лидером по поставкам в РФ запрещенной продукции


Основной поток санкционной продукции в Россию поступает из Белоруссии.

Об этом сегодня в Совете Федерации заявил глава таможенной службы России Владимир Булавин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основная проблема в том, что наши партнеры по Евразийскому экономическому союзу не присоединились к нашим ответным санкциям. Основная часть санкционки идет на белорусском направлении. Надо с большим сожалением сказать, что санкционные товары возит в основном наш бизнес. Поэтому, наверное, стоит поставить вопрос о привлечении к ответственности тех, кто этим занимается», – сказал Булавин.

Он сообщил, что в 2015 году после введения Россией ответных санкций на импортную продукцию таможенной службой было создано 35 мобильных групп для работы на границах с Белоруссией и Казахстаном.

Пик потока санкционки пришелся на 2017 год. Его объем составил 9 тыс тонн. С тех пор он ежегодно падает.

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