Белоруссия станет частью РФ без единого выстрела – депутат

05.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Однажды воскресным утром Белоруссия проснется и узнает, что она стала частью Российской Федерации. Следующими на очереди будет Прибалтика и Польша.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил председатель парламентского комитета по правам человека, «деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий» Дмитрий Лубинец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, в случае с Белоруссией это произойдет без единого выстрела.

«Я даже примерно могу вам сказать, кто будет следующий – это будут или страны Балтии, или Польша. Я еще за скобки выношу Белоруссию. Многие недооценивают, считают, что Белоруссия уже и так под контролем России. Я говорю – нет, это не так. Пока юридически Белоруссия – это независимое государство и Россию это тоже не устраивает, поэтому, поверьте, Белоруссия тоже когда-то проснется ранним утром, скорее всего, это будет воскресенье, и окажется, что они вошли в состав Российской Федерации. Там, наверное, это будет сделано без единого выстрела», – заявил Лубинец.