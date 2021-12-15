Белоруссия ставит под угрозу отставки очередное прибалтийское правительство

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Правительство Литвы решило не уходить в отставку из-за скандала с транзитом продукции предприятия «Беларуськалий» через свои порты.

Напомним, Литовские железные дороги приняли предоплату за перевозку белорусских грузов. Узнав об этом, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис пригрозил хлопнуть дверью. Его возмутило, что Литва не присоединилась к американским санкциям против Белоруссии, хотя они и не были для нее обязательными.

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Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис тоже заявил о готовности подать в отставку. Хотя для возглавляемой им отрасли отказ от белорусского транзита самоубийственен. После прекращения перевозок бензина из Белоруссии пришлось остановить программу по модернизации железной дороги на 60 млн евро и поднять тарифы на 30%. Вдобавок порт Клайпеды теряет четверть своих доходов.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните допустила, что из-за ссоры двух министров в отставку придется подать всему ее кабинету. Но потому решили обойтись малой кровью, назначив стрелочника: увольняется глава «Литовских железных дорог» Мантас Бартушка.

А минтранс Литвы подготовил проект санкций против Белоруссии, аналогичный американским рестрикциям. Кроме того готовится законопроект о запрете на транзит любой продукции белорусского происхождения через территорию Литвы. Это осложнит жизнь не только Белоруссии, но и Калининградской области.

Реакция из-за океана последовала незамедлительно. Глава Пентагона Ллойд Остин назвал Литву «маяком демократии» и пообещал выделить новую партию оружия.

Белорусский политолог Александр Шпаковский резко высказался в адрес Габриэлюса Ландсбергиса, по сути, добившегося введения убийственных для экономики своей страны санкций.

«С точки зрения здравого смысла такой министр не то, что в отставку должен подать – он должен застрелиться в своем кабинете. На свалке истории ему самое место», – сказал Шпаковский.

«Литовские железные дороги уже находятся на пороге банкротства, простаивающий Клайпедский порт начинает ржаветь. В ближайшие годы в Литве открывается перспективная ниша для ведения бизнеса, которой станут пункты приема металлолома, куда понесут рельсы и оборудование с порта. Бывшие сотрудники ЛЖД и Клайпедского порта будут вынуждены искать работу в других странах. Литва продолжит пустеть и стареть», – написал в своем телеграм-канале белорусский общественный деятель Андрей Сыч.

Тележурналист Игорь Тур пророчит Литве новые проблемы.

«Пока вы спонсируете Тихановскую – вас будут поддавливать и Беларусь, и Россия, и даже Китай с Турцией», – написал он.

Что касается белорусских калийных удобрений, то они продолжат поступать в Европу, которая в них очень заинтересована. В частности Норвежская компания Yara, которую лично уговаривала самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская, так и не разорвала контракт. Но гораздо большие объемы хлористого калия Белоруссия поставляет в Индию и Китай. Годовой оборот «Беларуськалия» составляет 2,2 млрд долларов.

В РЖД еще весной заявили о готовности перевезти 12 млн тонн белорусских удобрений к российским портам. Ранее был заключен договор о переброске в российские порты белорусских нефтепродуктов.

Однако на деле они пошли вовсе не в Усть-Лугу и Мурманск, а в Эстонию. Как сообщает Eesti Paevaleht, Белоруссия в этом году экспортировала нефтепродуктов через порты Эстонии на рекордную сумму – более полумиллиарда евро. В основном это продукты тяжелой нефти, такие как мазут, на них приходится 4/5 экспорта. Теперь в Эстонии тоже назревает правительственный кризис.

«В дивном новом мире, где экономику формирует политика, этот рекордный рост доходов Таллинского порта и «Эстонской железной дороги» – скандал. Точнее, даже несколько скандалов. Внутри Эстонии скандал уже начался. Эстонские СМИ выходят с заголовками типа «Санкции? Нет, не слышали», «Эстония оплачивает преступления Лукашенко» и «Эстония поддерживает режим Лукашенко». Если схему ушлых перевозчиков срочно не прикроют, то за этим внутренним скандалом последует скандал в отношениях с Литвой. Едва ли Таллин до этого доведет, потому что в споре о том, можно ли делать деньги с Лукашенко, против Эстонии будет не одна Литва. Отношение Евросоюза к сотрудничеству с Минском сегодня вполне недвусмысленное», – пишет шеф-редактор RuBaltic.Ru Александр Носович.