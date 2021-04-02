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02.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Крым, Политика, Россия, Экономика
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Белоруссия тайком от Украины масштабно торгует с российским Крымом


Александр Лукашенко демонстрирует новые чудеса многовекторности – отказываясь признавать российский статус Крыма ради сохранения отношений с Украиной, Белоруссия осуществляет масштабные торговые отношения с полуостровом.

Соответствующие данные во время телемоста Минск-Симферополь заявила заместитель Торгового представителя РФ в Белоруссии Залина Кобесова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кобесовой, доля Белоруссии во внешней торговле Крыма занимает второе место. Она составляет 21%.

«Ситуация начала 2021 года внушает оптимизм. За январь мы видим рост экспорта на 26,2%, а импорта – на 46,7%. Если такая динамика сохранится, мы можем считать, что мы благополучно преодолели спад, который наблюдался в прошлом году из-за пандемии. Важно отметить, что это торговля несырьевой продукцией», – сказала Кобесова.

По ее словам, только за последнее время было заключено 5 контрактов на поставку крымской продукции в Республику Беларусь.

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