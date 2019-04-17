Белоруссия тайно работает с Крымом и ЛДНР, западная пропаганда негодует

17.04.2019, Москва, Елена Острякова

Белоруссия и Казахстан отказываются от закупки товаров с маркировкой «Сделано в Крыму». Об этом РИА Новости заявил глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

«В свете нестабильной политической ситуации во многих местах настороженно относятся к реализации продукции с маркировкой «Сделано в Крыму», в частности, Казахстан и Белоруссия отказываются от закупки таких товаров», – сказал Катырин.

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Существующее на средства западных грантов псевдо-белорусское оппозиционное телевидение «Белсат» поспешило опровергнуть это утверждение. Пропагандисты обнаружили на прилавках белорусских магазинов соду, масло и вино из Крыма.

«Не указано, кто импортировал эту продукцию в нашу страну. Продавщицы сказали, что ничего не знают. Ранее мы уже встречали масло на скидке: «Крымчанка» с «колорадской» лентой и «Севастопольское». Мы только знаем, что сеть «Белмаркет» объединилась с сетью «Гиппо», и владельцы – россияне», – говорит ведущая «Белсата» Любовь Лунева.

Также «Белсат» возмутило, что на самом полуострове работают официальные представительства МАЗа, торговые сети с белорусскими мясо-молочными продуктами, официально продается мебель из Белоруссии.

Кроме того, как утверждает телеканал, Белоруссия поставляет товары и в ЛДНР. Это трактора МТЗ, грузовики МАЗ, бытовая химия и другие.

«Сейчас дошло до смешного: в Беларуси продается печенье и другие сладости фирмы «Донко». Офис – в Донецке, фабрики – в Донецке и Горловке, логистика – в Макеевке», – негодует «Белсат».