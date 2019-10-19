Белоруссия торопится посадить своего посла в Вашингтон

19.10.2019, Москва, Елена Острякова

Белорусский посол вернется в США раньше, чем американский – в Минск.

Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У нас это может быть сделано намного быстрее, чем в США, — там эта процедура очень сложная. Но главное, что есть принципиальная договорённость назначить их как можно быстрее.

Мы сейчас изучаем кандидатуры, думаем, кто мог бы быть назначен. После анализа подадим наши предложения президенту и будем согласовывать их с американской стороной.

Думаю, случится это в следующем году. Но я не думаю, что нужно синхронизировать: возможно, мы раньше назначим, может — американский посол приедет раньше», – предположил Макей.

По его словам, Белоруссия заинтересована «восстановить нормальные, равноправные отношения с государством, которое является для нас перспективным и важным партнёром».

«Поэтому мы согласовали со всеми заинтересованными партнёрами те шаги, которые могли бы быть сделаны белорусской стороной навстречу США, и договорились с нашими партнёрами о том, чтобы делать всё возможное для поддержания позитивной атмосферы в наших отношениях.

С учётом того, что существуют новые требования по обеспечению безопасности в зданиях посольств США в различных странах, мы предложили США четыре участка под строительство нового посольства», – объявил глава МИД Белоруссии.

Напомним, в конце сентября заместитель госсекретаря Дэвид Хэйл, побывавший в Белоруссии, заявил о восстановлении диппредставительства на уровне послов.

Минск отозвал своего посла в Америке Михаила Хвостова в 2008 году после того, как США ввели против Белоруссии санкции в ответ на отказ Минска освободить из колонии оппозиционера и экс-кандидата в президенты Александра Козулина. Тогда же главе американской дипмиссии в Республике Беларусь Карен Стюарт предложили покинуть страну.

В апреле этого года Макей официально проинформировал заместителя помощника Государственного секретаря США Джорджа Кента об отмене ограничений на количество сотрудников Посольства США в Минске, которые действовали с 2008 года.