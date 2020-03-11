Белоруссия торопится сделать России предложение на падении цен

11.03.2020, Москва, Елена Острякова

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас провел сегодня в Москве переговоры со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Речь шла, в том числе, о поставках российской нефти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация в последнее время изменилась, цены на нефть упали. В связи с этим белорусская сторона представила российской новые предложения для нефтяных компаний, которые российская сторона приняла, пообещав в течение нескольких дней провести консультации с нефтяными компаниями и дать ответ. На первый взгляд, эти предложения не были отвергнуты российской стороной. Я думаю, мы продвинемся по решению нефтяного спора», – заявил Румас журналистам по итогам переговоров.

Он отказался рассказать, в чем суть этих предложений, но при этом порадовался, что отрицательное сальдо в двусторонней торговле уменьшилось за счет сокращения поставок российской нефти.

Белорусский премьер затруднился сказать, сколько нефти намерена Белоруссия закупать в России (ранее Александр Лукашенко утверждал, что это будет 30% от общей потребности).

«Все будет зависеть от того, на каких условиях мы договоримся. Если российская сторона подвинется в своей позиции, то, конечно, сегодня самая удобная логистика – это по трубе из Российской Федерации», – признал Румас.

При этом он заявил, что Белоруссия намерена покупать альтернативную нефть даже, если удастся достигнуть соглашения с Россией.

«Беларусь приняла решение, что все равно – минимум, по одному танкеру на каждый завод в месяц. Потому что вопросы экономической безопасности, вопросы диверсификации поставок обсуждены, решения приняты. Вопрос только в том, будем ли мы брать много этой альтернативной нефти, как мы сегодня берем, или это будут минимальные партии для того, чтобы мы понимали и чувствовали рынок», – убеждал журналистов Румас.