Белоруссия: Травля и угрозы становятся массовыми

30.08.2020, Минск, Артем Агафонов

У белорусской оппозиции появилась новая забава – отзыв депутатов. Избирательная система в Белоруссии – чисто мажоритарная, поэтому отозвать депутата избиратели его округа могут, совершив ряд установленных Избирательным кодексом процедур. По крайней мере, теоретически могут. Потому что до сих пор это никому сделать не удавалось, да и в этот раз вряд ли удастся, уж очень хитрая процедура.

Инициировать процедуру отзыва несложно. Для этого нужны лишь подписи 150 человек за проведение собрания избирателей, на котором будет дана оценка деятельности депутата и принято решение инициировать отзыв. Дальше председатель местного совета назначает дату собрания (может, кстати, и не назначить, но в целом на данном этапе все просто). В собрании должно участвовать не менее 300 человек. Учитывая уровень политизации белорусского общества, с этим тоже проблем быть не должно. Проблемы начинаются дальше, когда инициативная группа, созданная на этом собрании, приступает к сбору подписей за отзыв депутата. Подписей должно быть аж не менее 20 процентов от списочной численности избирателей на округе. Типичный избирательный округ – это 60-70 тысяч граждан с правом голоса и, соответственно, собрать надо не менее 12-15 тысяч подписей, а лучше – намного больше, потому что при подсчете тоже могут быть сюрпризы. Например, у кандидата в президенты Валерия Цепкало из сданных 160 тысяч осталось признанными около 75 тысяч. В общем, планку подняли высоко и, если этот этап кто-то и сможет пройти, то очень немногие. А дальше вопрос выносится на голосование, а как в Белоруссии умеют считать голоса, мы в очередной раз убедились 9 августа.

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Так зачем все это, если шансов отозвать депутата практически нет, да и сам парламент в белорусской системе власти – орган, мягко говоря, не слишком важный? Ответ прост – чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. После неудачи первого уличного натиска массу протестующих нужно было чем-то занять, чтобы она не расслаблялась и не впадала в уныние. Вот и придумали занятие. Депутатов много, процедура сложная, работы хватит надолго.

Есть, правда, проблема – некоторые, как это обычно бывает во времена революций, предпочли вместо скучной и безнадежной процедуры, бороться с парламентариями совсем не правовыми методами – травлей и угрозами, которые уже иногда начинают претворять в жизнь. 23-летней «Мисс Беларусь – 2018», любимице Лукашенко и депутату от одного из минских округов Марии Василевич вчера вандалы разбили автомобиль. Чем заслужила Василевич такое отношение – непонятно. Она была одной из немногих, кто лично извинился перед травмированными демонстрантами, посетив их в больнице.

Недавно байнет облетело видео с депутатом Игорем Марзалюком, который шел по площади Независимости и выглядел при этом сильно пьяным. Марзалюка мало, кто любит. Мастер подхалимажа, историк-фантазер и один из разработчиков современной версии официальной идеологии, в общем, фигура малосимпатичнная. Тогда, конечно, многие посмеялись, но правда оказалась совсем не смешной – в тот день Марзалюк перенес инсульт. Затравили.

Последний случай произошел с депутатом Светланой Шутовой, с которой я лично боролся за депутатский мандат в прошлом году. Ей выслали анонимное сообщение о том, что за три дня она должна сдать депутатский мандат, иначе «потом будем резать. Привет дочери». Шутова – не самый яркий из парламентариев, но человек неплохой и подобного отношения точно не заслуживает.

Такие случаи в послевыборной Белоруссии стали массовыми. Угрозы и оскорбления приходят не только депутатам, но и членам избиркомов, силовикам и просто людям, публично заявившим о поддержке Лукашенко. Другая сторона тоже, бывает, говорит лишнее, но до массовой кампании травли не опускается.

Для белорусских националистов подобное поведение не ново. Я и сам регулярно сталкивался с их оскорблениями и угрозами каждый раз, когда переходил дорогу их кампании принудительной белорусизации. Но тут совершенно другой масштаб и повадки. Может быть, правы те, кто видит за этой травлей торчащие уши украинского 72-го ЦИПсО?