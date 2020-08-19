Белоруссия. Тревожный ситком без хэппи-энда

19.08.2020, Киев, Наталья Старокожко

История обычно повторяется трижды: это трагедия, комедия и украинский майдан. Но подоспели белорусы и внесли свои коррективы в эту формулу.

За неделю всенародной борьбы с несправедливостью стало понятно, что главными врагами Беларуси являются логика и Лукашенко, а остальное невнятно. Остановили, скажем, протестующие заводы, взяли плакаты «Мы не народец», надели суровые лица и пошли на улицы. Заводы не работают, план не выполняется, заказы горят. Потоптались пять дней, благо погода замечательная, на шестой – шарики надули, бутербродов наделали, разучили революционные песни; а заводы работу так и не возобновили. Кто виноват? Конечно, Лукашенко.

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На седьмой день послышались стенания, что президент хочет обрушения экономики и по его вине предприятия заморозили деятельность, хотя именно руководство предприятий вывело рабочих на улицы с невнятными требованиями и без конкретных жалоб.

Некую компанию обвинили в легализации доходов, полученных преступным путем, террористической деятельности и сбыте оружия массового поражения. Позвонили из Комитета государственного контроля, спросили, кто где находится, пригласили на беседу. Адвокаты заявили, что на встречу идти рискованно. Все, причастные к подозрительной деятельности, сбежали из Беларуси и жалуются в СМИ и в соцсетях на преследования кровавой тирании…

И таких историй- десятки. Хочется поблагодарить организаторов информационной поддержки протестов за то, что мелкое мошенничество и трамвайное хамство пока не стали «угрозой режиму» и каждый выезд участкового не превратился в «карательные операции действующего режима».

Есть положительные моменты в беспросветной халтуре освещения новой революции, есть. Но в остальном… можно только руками развести: мы продолжаем ежедневно сталкиваться с историями исхудавших рабочих, стоящих со сваркой без маски. С комментариями неоднозначных дочерей крымских офицеров, полесских крестьян и гомельских сталеваров, которым Лукашенко не выделил спецовку. КПЗ забиты случайными прохожими. Жители маленьких городков сигнализируют о массовых арестах. И даже неопознанная семья из Израиля брошена в застенки в разгар своих поисков погибшего в сороковых дедушки.

Проверенные и надёжные формулы выжимания слезы и эмоций из чуткой аудитории, далёкой от реалий Беларуси. Никто не изобретает велосипед. Если мальчики в вышиваночках и дедулечки с трясущейся сухонькой рукой работают, то их и выводят в авангард пропаганды. И стар, и млад, и деменция, и малолетство плечом к плечу встают на борьбу с результатами выборов.

Большинство населения недоумевает, но повторяет ошибки украинского народа, как по нотам: люди надеются на государство. Никто не берёт вилы и не идёт защищать свой выбор. Большинство дезорганизовано и слишком подвержено влиянию здравого смысла. Россия реагирует бормотанием в эфирах Соловьёва и возмущением блогеров в «твиттере». Естественно, до этого переломного момента Кремль не слишком напрягался с организационной деятельностью на территории Беларуси, наивно полагая, что достаточно контактов с действующей властью и экономического сотрудничества. Забыв о том, что лояльность нужно воспитывать годами и подпитывать постоянно. Пропаганда банальна, но эффективна!

С Украиной было тоже самое: Польша, Венгрия, тяжеловесы из-за океана прекрасно работали с населением в рамках законодательства: через СМИ, конкурсы, детские лагеря, культурные программы, а братский народ привычно надеялся на память о нашем счастливом совместном прошлом.

Кстати, эти времена глубоко въелись в подкорку и сторонникам всего хорошего. Люди со светлыми лицами воспринимают осколки СССР и все социалистические завоевания, как должное, как норму, как непреложную составляющую жизни. Так, словно это норма сохранится при любых раскладах: заводы развалятся, президент уйдёт, западные друзья помогут- и ничего не изменится. Они привыкли, что и в роддом примут, и ясли будут, и школа обязательно в шаговой доступности. И вакцинацией озабочено государство, а не родители. И в больнице обязаны предоставить бесплатные услуги. И субсидии, и льготы, и выплаты, и санаторий за умеренные деньги. И из квартиры с детьми не выселят, если накопились долги, жильцы хворают, лишились работы, сгорел киоск, а страховка ничтожная (нужное подчеркнуть), социальные гарантии разбаловали население. Это ж всегда так работало. Оно ж само. Иначе и быть не может. Ещё со времён Брежнева повелось.

И потом, после прихода к власти нормальных капиталистических упырей, сокращающих социальные издержки, эти прекрасные люди очень удивляются и ропщут. То выплаты родовые уменьшили, то тарифы резко выросли, то с квартирами для сирот проблемы, то реформы медицинские не в пользу пациентов, то учебная программа изменилась… Не за то «стоял майдан», но колесо истории упорно не хочет проворачиваться в обратную сторону, и страна стремительно катится под горку.

Тем временем, госпожа Цiханоуская, пребывая в Прибалтике, решила, что может быть лидером нации и заваливает медиапространство агитками в духе «Ангелов Чарли». К супруге блогера неожиданно добавились две женщины невнятной этимологии – возможно, будущие руководители министерства внутренних дел и здравоохранения. Поэтому одна на всех фотографиях показывает пальцами сердечко, акцентируя на том, что болезни сердца являются самыми распространёнными причинами смертности на Земле. А другая делает «V», но это не «вендетта», а символ боеспособной и победоносной армии Беларуси. Вот такой «Секс и город» по-могилёвски. Только это- грустный и тревожный ситком без хэппи-энда.

Ведь, как не прискорбно, но цветная революция – это никогда «про логику», но всегда про эмоции, сердце, желудок и прочие безусловные рефлексы. Видимо, потому символами сопротивления стал кулачок, сердечко и «триумвират женщин».

В первую очередь протесты бьют по жалости и сочувствию. Ребята со свастонами на шее бросаются на полицейские кордоны с газовыми баллончиками, цепями и арматурой в руках – и вот готово видео «ужасающей жестокости полиции»: правоохранители жёстко задерживают протестующих, но пикантный нюанс, как секундой ранее протестующие бросали в стражей порядка бутылки с зажигательной смесью, в кадр не попадает.

И если эти избитые детишечки вызывают у аудитории не слёзы сострадания, а резонные замечания о закономерности происходящего, то включается: «Какая разница! Ведь там бьют наших ребят! А если бы там был твой сынок, бессердечная ты скотина?»

О том, как потом «избитые сынки» будут давить любое инакомыслие методами похлеще, тактично молчат, потому что «Это другое!», и в Беларуси никогда не будет так, как на Украине. Никто не будет призывать к насилию. Адреса и контакты силовиков не обнародуют в интернете. «Миротворца по-змагарски» не появится… ах, да. Адреса уже опубликовали, но это явная провокация, друзья.

Ещё один инструмент усиления драматизма— женщины и дети. Детей желательно ставить в первые ряды, а молодых и красивых девушек или изо всех сил сексуализировать и представлять в роли «мечты революционера» («выйду замуж за беркутовца, который перейдёт на сторону народа», «женщины любят революционеров», «триумвират» в трикотажных платьях и с декольте, плакаты: трусы и флаги), или бросать в авангард протеста и пожинать плоды: «полиция избивает женщин, последний бастион морали пал!».

Нет ничего нового в организации настроения толпы. Эмоции и инстинкты всегда остаются основным двигателем торговли любого товара, даже, если это- революция.

Жаль, что ум в этой истории особой роли не играет.