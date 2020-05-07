07.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Белоруссия угодила в «классическую ловушку паразита»


Белоруссия стоит перед выбором: стать частью Союзного государства с Россией либо «пройти через эволюционную мутацию», на которую практически нет шансов.

Об этом в интервью газете «Солидарность» заявил председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сами себя обманывали, думали, что строим что-то. На самом деле мы попали в классическую ловушку любого паразита.

Все время на ком-то паразитируя, такие организмы надеются – либо на неистощимость запасов донора, либо на легкий поиск другого дотационного организма. Но, увы, конец всегда один и тот же.

Оставшись без питательной среды, такие виды погибают, если не способны к мутации», – рассуждает Бабарико.

При этом он считает, что шансы Белоруссии на эволюционную мутацию «почти нулевые».

«Верхи уже не могут содержать нацию – даже в минимально необходимых размерах. И это не мое мнение, а представителей руководящей власти.

С экранов телевизоров было сказано, что за 26 лет мы стали небогатой нацией, и в белорусских семьях нет возможности кормить детей даже обедами. Могут ли низы терпеть — не знаю, видимых признаков недовольства нет», – заключил банкир.

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